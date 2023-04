La reacción de Sergio Agüero cuando le sonó el alerta de tornados mientras transmitía en vivo

El ex futbolista se sorprendió al enterarse que la ciudad estadounidense estaba en alerta

Sergio Agüero planeó el miércoles como un día para disfrutar de la jornada de Champions League desde la comodidad de su hogar en Miami. El Kun tomó la decisión de verlo en stream junto a sus seguidores y seleccionó Real Madrid ante el Chelsea como el duelo a seguir. Sin embargo, en medio del encuentro correspondiente a los cuartos de final, una alarma sonó y generó la preocupación del ex futbolista del Manchester City: se trataba de una alerta de tornado en la zona de su domicilio.

Te puede interesar: De la visita del Kun Agüero a la presencia de Donald Trump: así fue el brutal nocaut que sufrió Santiago Ponzinibbio en UFC

Con bastante tranquilidad, el surgido de Independiente les contó la noticia a los espectadores presentes en la transmisión de Twitch. “Uy, la puta madre. Me suena el teléfono. Pará, pará... escuchen esto: ‘Alerta de emergencia en Miami, vieron que les dije que estaba lloviendo. National Weather Service, tornado warning’. ¿¡Cómo!? En esta área, hasta las cuatro de la tarde. ¿Qué hago? No sé qué tengo que hacer. ¿Al refugio? Pero yo estoy en casa”, comentó con un tono relajado.

A continuación, tomó el teléfono y llamó a dos personas específicas. En primera instancia se comunicó con su novia Sofía Calzetti. “Hola gor, ¿todo bien? ¿Estás viniendo para casa? Ah, vas a jugar al padel. Pero no sé si a vos te sonó en el teléfono la alarma del teléfono. Parece que hay un tornado a las cuatro de la tarde por esta área. Si vas a jugar al padel vas a volar con paleta y todo. No te estoy cargando. La casa salió bastante cara para que un tornado me la rompa”, explicó en la llamada.

El Kun se comunicó con su novia y un policía en medio de la tormenta que azotó al sureste de Estados Unidos

Y agregó al respecto haciendo una escena dramática: “La que te está llevando se fumó un porro y hay mucho olor. El tema es que me estás hablando y te reís mucho. Te hizo efecto, ponete barbijo de última. ¿Ahí dejó de llover? Bueno, vos zafaste. Lo que sí voy a llamar al policía por el barco que encalló en casa. Se está por hundir ese barco. Por las dudas me despido, te mando un beso y te amo. Cuidate y nos veremos en el más allá. En una próxima vida. Si me voy, me voy con las perras. Suerte. Chau”.

Apenas cortó, realizó la segunda llamada. “Cristian, ¿cómo estás? Mira, me sonó una alarma de que hay un tornado a las cuatro de la tarde”, arrancó. De fondo, el oficial le despejó la duda: “No son los tornados como los que ves en el noticiero. Son más chiquitos. Me pasó uno hace unos meses y me tiró la carne del asado a la pileta. No te va a romper la casa ni nada de eso”.

Mucho más tranquilo, pero alerta por los relámpagos, cortó y habló con los espectadores del stream. “Hay una alerta pero es chill. Chiquito. Medio que te asusta igual. No sé qué dicen ustedes. Medio raro”, concluyó mientras volvía a sintonizar la derrota de los Blues frente al Real Madrid.

Seguir leyendo: