La dolorosa frase que habría provocado la agresión de Federico Valverde a un jugador del Villarreal

Bonino, Valverde y Álex Baena

Continúan los coletazos por la agresión del uruguayo Federico Valverde a Álex Baena en el estadionamiento del estadio Santiago Bernabéu, luego del triunfo del Villarreal 3-2 ante el Real Madrid por la Liga de España. En las últimas horas incluso se viralizaron imágenes de cómo quedó el pómulo izquierdo del mediocampista español, que decidió interponer una acción policial.

“El futbolista del Villarreal, Álex Baena, sufrió anoche una agresión mientras se dirigía al autobús del equipo tras el partido disputado ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Ante esta situación, el jugador ha decidido interponer la correspondiente denuncia al agresor ante la Policía Nacional. Una vez más, el Villarreal muestra su rechazo a cualquier acto de violencia y cree firmemente en la versión de su jugador, al cual apoyará a lo largo de todo este proceso”, reza el comunicado que el Submarino Amarillo publicó este domingo.

Baena apareció con un moretón en la cara

¿Por qué la aclaración respecto de que “cree firmemente en la versión de su jugador”? Cerca de Valverde alegan que su reacción habría tenido que ver con una grave frase supuestamente pronunciada dentro del campo de juego, relacionada a un doloroso trance familiar.

Según dejó trascender el entorno del futbolista sudamericano, Baena le habría dicho en el duelo por Copa del Rey de enero “llora por tu hijo, que no va a nacer”, y que este fin de semana le habría lanzado una frase similar. Vale recordar que Valverde está en pareja con la modelo y presentadora Mina Bonino, quien estuvo cerca de perder el embarazo de su segundo hijo, aunque posteriormente la condición mejoró.

El posteo de Álex Baena

“Muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido sobre lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso”, contragolpeó Baena en su cuenta de Instagram.

Pero Bonino también ofreció su mirada. En su cuenta de Twitter, habló de la situación y de lo que fue recibiendo en las redes. “El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y, a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar”, escribió en uno de sus tuits.

“¿Tengo que salir yo a dar explicaciones de cuando me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no teniendo ya cinco meses de gestación”, subrayó.

Más allá de las consecuencias judiciales que le puede generar el hecho a Valverde, de 24 años, habrá que ver si el Tribunal de Disciplina actúa de oficio en España. De ser así, el affaire también podría tener consecuencias deportivas.

Los tuits de Mina Bonino tras el escándalo

