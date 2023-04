Tito Pompei analizó su último paso como DT de Boca Juniors: “Ni somos come asados, ni los talibanes de Román, ahí laburan todos”

Roberto Pompei fue uno de los laderos de Hugo Ibarra en el banco de Boca Juniors. Junto a Leandro Gracián, Tito acompañó el proceso del Negro que sumó dos títulos y que se terminó hace algunos días luego de algunos resultados en contra. Si bien tenían la ilusión de continuar, sobre todo luego de que se confirmara el grupo de la Copa Libertadores que a su entender “es accesible”, desde el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme y que integran Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna le comunicaron “el cambio de rumbo” y ellos lo aceptaron.

“Entiendo eso que se dijo sobre la falta de herramientas hacia el plantel como falta de entrenamientos o falta de armar sociedades dentro de la cancha o evoluciones ofensivas. Entrenábamos todo. Cuando Boca prepara un partido están los analistas de video, que bajan información del rival y de cada jugador individualizado, se trabaja en lo físico, en lo táctico, en la pelota parada, en las presiones... A veces salía y a veces no, pero los jugadores nunca salieron a la cancha de Boca sin saber nada... De todo lo que se decía lo voy a decir clarito: ni somos come asados, ni los talibanes de Román, ahí todos los que están laburan”.

En diálogo con Equipo F por ESPN, habló de su sucesor de manera interina, Mariano Herrón: “Si labura bien y los jugadores empiezan a levantar el nivel y puede superar nuestras herramientas con los jugadores, el nombre de esa persona que está en el banco no es importante. Si el equipo juega bien y gana, es lo que vale. Esto es fútbol, es profesional, y sirve ganar”. En relación a los constantes cambios, Tito reconoció: “Se hablaba muchísimo, pero era porque no encontrábamos el equipo. Puede ser que el Consejo haya creído que las herramientas llegaban hasta ahí y no eran superadoras, y con la Copa que se viene buscaban algo superador. Estos cambios a veces desinflan esto que hay alrededor y permiten lograr un triunfo como el que pasó con Barracas”.

Pompei también habló de la relación que tenían con el plantel: “El ida y vuelta con el jugador siempre estuvo. Estamos más que conformes con el trabajo que hicimos y como lo hicimos. Uno acepta y entiende la decisión, por Román y la gente del Consejo, solo tengo palabras de agradecimiento. Les hemos hemos dado muchas herramientas a los jugadores que evidentemente no han sido suficientes”.

“¿Si nos limita el Consejo? Cómo no te vas a sentar si los tenés a ellos. Se habla mucho, de todo, pero cuando agarrás el silbato y bajas a la cancha y estás en el día a día con el jugador, a veces la idea madre no la tenés o no la encontras. Las decisiones las toma uno”, continuó Tito, quien a su vez aclaró: “Cuando un técnico se tiene que ir es porque no ha hecho todas las cosas bien. El fondo de la decisión es un cambio de rumbo, seguramente no vieron la respuesta que necesitaban de nosotros y tampoco de los jugadores. Ganábamos pero el último tiempo estuvimos bajos”.

Sobre si los jugadores le hizo algún planteo por la forma de jugar, Tito agregó: “Permanentemente hablamos con los jugadores. Qué cosas no se sentían cómodos, hablamos de su puesto, del juego... Se habla siempre. En el día a día hablas individualmente o tratas de corregir las cosas. Todo normal. Evidentetemente es culpa de todos, pero el cuerpo técnicno no terminaba de llenar y se tomó esta decisión y se acepta”.

Por último, el ex ayudante de campo de Hugo Ibarra contó quiénes son los líderes del plantel: “Marcos (Rojo) es un tipo de muchísima experiencia y de selección. Lamentablemente se nos fue de la cancha y también del predio porque tuvo una recuperación larga la primera parte (por la lesión ligamentaria). Pipa (Benedetto) es un tipo que marca, Pol (Fernández) un chico del club con experiencia que fue y vino. Ellos juegan. Después es dificil ser líder cuando no te toca jugar casi nunca y ahí rescato a Javi García y al Pulpo (González) que en cada entrenamiento, en cada partido o charla previa ellos aparecían y hablaban. Son esos tipos que te tiran el grupo para adelante”.

Y cerró asegurando que Boca puede pelear la Copa Libertadores: “Es candidato, claro. Tiene un grupo donde puede terminar de acomodar esto que no fluía con nosotros, aunque claro que ningún partido es fácil, no es lo mismpo arrancar jugando con Flamengo o Palmeiras que en Venezuela”.

