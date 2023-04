Condenaron a prisión a un futbolista por conducir a más de 200 km/h y provocar la muerte de un niño: “Tengo que cargar con eso el resto de mi vida”

Rai Vloet fue condenado a prisión (Gettyimages)

El futbolista neerlandés Rai Vloet, que ahora juega en el club ruso Ural Ekaterimburgo, ha sido sentenciado a dos años y medio de prisión, y a cuatro años de pérdida del carné de conducir, por causar un accidente en una autopista cerca de Ámsterdam que se cobró la vida de un niño de cuatro años.

Un tribunal de la ciudad neerlandesa de Haarlem consideró culpable al futbolista de 27 años de causar el accidente el 14 de noviembre de 2021, y, según admitió el acusado en audiencia hace dos semanas, había bebido “dos o tres copas de licor” en una fiesta en la que había estado en la capital neerlandesa antes de subirse al coche y conducir por la autopista.

Además de los dos años y medio de cárcel, Vloet no podrá conducir un coche durante los próximos cuatro años porque, según dictaminó el juez, fue “una tremenda irresponsabilidad que condujera con demasiado alcohol y tan rápido: con sus acciones ha causado una pérdida irreversible, así que ningún castigo puede aliviar la pena y el dolor”.

Los datos del coche del Vloet, quien iba con otro amigo cuando ocurrió el accidente en torno a medianoche, muestran que viajaba a 203 km por hora antes del accidente, en una autopista donde el límite de velocidad era de 130 km por hora, aunque el fiscal asumió que Vloet conducía a unos 193 km por hora, al tener en cuenta un margen de error.

Según detalló el periódico Algemeen Dagblad’, el futbolista pisó el acelerador y no intentó frenar al ver que se acercaba a un auto, provocando la muerte de Gio, quien estaba acompañado de su familia en el otro vehículo. El mismo medio informó que, en un primer momento, Vloet afirmó que él no era el que manejaba y también que no estaba alcoholizado.

El jugador conducía ebrio a más de 200km/h

La Fiscalía había pedido una pena de tres años y medio de prisión para Vloet.

Vloet compareció hace dos semanas ante el tribunal, pero no escuchó su sentencia en persona al encontrarse en Rusia en estos momentos, aunque su abogado ya transmitió que “quiere cumplir su condena” en Países Bajos. No está claro si apelará el fallo, pero una vez la sentencia sea definitiva, recibirá una citación oficial para entrar en prisión.

El futbolista fue suspendido por su entonces club Heracles Almelo después del accidente, y como “Países Bajos se volvió un poco insufrible” para él, aseguró el propio Vloet, se fue a Kazajstán y ahora juega al fútbol en Rusia.

“Nuestra vida se paraliza y tú sigues como si nada malo hubiera pasado. Te vas a jugar al fútbol en Kazajstán y Rusia”, le reprochó la madre de la víctima durante una audiencia, según recogió la televisión pública NOS. El futbolista contestó: “Solo siento dolor, mucho arrepentimiento. Tengo que cargar con eso el resto de mi vida”.

