El incómodo momento que vivió Gerard Piqué con una fanática de Shakira

Una fanática de Shakira le grita a Pique

Gerard Piqué continúa siendo objeto de risas y burlas después de lo que fue su separación de la cantante colombiana Shakira y los temas musicales que fue sacando durante las primeras semanas. La Session 53 que protagonizó con el productor argentino Bizarrap fue la canción que rompió con todo tipo de récords y una de la que mejor describió la situación personal que atravesó.

Los fanáticos no tardaron en aprendérsela por completo e incluso usarla contra el futbolista, como lo hizo recientemente una fanática en un video que se volvió viral. La joven se encontró al ex defensor del Barcelona en un edificio de Barcelona y no dudó en comenzar a cantarle una estrofa del tema desde el otro lado de la puerta giratoria.

“¡Perdón que te sal-Pique!”, le gritó la mujer antes de soltar una cómica risa que despertó muchos comentarios en las redes sociales. “Te lo juro que me ha mirado”, le comentó a otra fanática que estaba acompañándola.

El video circuló rápidamente a través de Internet y los usuarios empatizaron con ella y muchos aseguraron que hubieran hecho lo mismo si se cruzaban con el ex campeón del mundo con España. “Yo me encuentro a Piqué y tampoco pierdo la oportunidad”, “Esa risa. Gracias amiga por gritarle lo que muchos queríamos”, y “Sólo quiero conocer a Piqué para gritarle eso”, fueron algunos de los comentarios.

Recientemente, y tras evitar hablar de ese tema con la prensa, fue el propio Gerard Piqué el que se pronunció por primera vez sobre la separación y lo mediática que se volvió la situación. “Quiero ser fiel a mi mismo. No voy a gastar dinero en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce”, aseguró en una entrevista con el País.

“El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, añadió.

Esa misma semana, el ahora empresario de 36 años habló sobre el tema musical en cuestión: “Creo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera. Solo quiero que mis hijos estén bien”, sentenció en diálogo con RAC 1.

