Filtraron la carta que Dani Alves le habría mandado a su ex pareja Joana Sanz: “Fueron casi 8 años de mucho amor y respeto”

El futbolista escribió una carta para Joana Sanz (Reuters)

Los días en prisión se hacen cada vez más largos para Dani Alves, quien está acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años en el baño de una discoteca de Barcelona. A la espera del juicio, el futbolista está en boca de la mayoría de los medios españoles, sobre todo después de su separación de la modelo Joana Sanz.

Te puede interesar: La reacción de Dani Alves en la cárcel luego de que su esposa anunciara la separación: “Está completamente hundido”

La tinerfeña anunció esa decisión a través de sus redes sociales con una extensa carta escrita a mano que publicó en su cuenta de Instagram. Ahora, una semana más tarde, salió a la luz la respuesta de Dani Alves.

El programa televisivo de Antena 3, Y ahora sonsoles, tuvo acceso a la carta del brasileño que, al igual que lo hizo Sanz, también fue escrita a mano: “Mi querida Joana. Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos. En particular los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placeroso”.

Te puede interesar: La nueva vida de Dani Alves en prisión: dos goles en un partido de fútbol y la reacción que generó en otros detenidos

“Desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común. Nos acompañamos todos esos años. Fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro. Ahora, en estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte”, continuó Dani Alves.

“Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión. Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí, y a los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo”, aseguró el ex futbolista del Barcelona.

Te puede interesar: El hermano de Dani Alves apuntó contra Joana Sanz tras anunciar su separación del futbolista: “Nunca esperes lealtad de nadie”

Sin embargo, el mismo programa confirmó que “Joana Sanz no sabía de la existencia de la carta, pero sí del contenido de la misma. Ella sigue manteniendo contacto telefónico diario con él”. Una vez que la carta fue leída en vivo, la modelo se comunicó con el programa a través de un audio en el que se limitó a decir que no haría declaraciones públicas y que, si tenía que hacerlo, lo haría a través de su cuenta de Instagram.

Horas más tarde, Joana Sanz publicó una sugestiva storie en la que se la pudo escuchar diciendo: “Pues parece que algunos le van lo de las exclusivas, pero otras siguen siendo finas y elegantes. Seguimos trabajando, mi gente”.

La prensa española, al igual que ella, creen que el objetivo de Dani Alves, aconsejado por su defensa, fue publicar la carta a través de la televisión y consideraron que fue escrita con un tono similar a un comunicado y no a una carta de amor privada a su mujer.

La carta de Dani Alves completa

Mi querida Joana. Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos. En particular los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placeroso.

Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida. Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos. Desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común.

Nos acompañamos todos esos años. Fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro. Ahora, en estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte.

Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión. Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí, y a los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo.

Yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes sabéis quien realmente soy: lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero

Seguir leyendo