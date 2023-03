La intimidad del duelo de padel en Miami: Manu Ginóbili y Pepe Sánchez contra Sabatini y Zabaleta

El abrazo entre Manu Ginóbili y Tomás Etcheverry

“No sabés la calidad que tiene Gaby. Hicimos lo que pudimos, corrimos como locos”. Pepe Sánchez le contó a Infobae sobre Sabatini, casi como cualquier otro amateur hablaría de él si jugara un picado de básquet. Es que él y Manu Ginóbili se metieron en terreno “ajeno”. Decidieron desafiar a Sabatini y a Mariano Zabaleta a un duelo de padel en Miami, donde los cuatro están disfrutando del Master 1000 que se disputa en la ciudad mientras tienen reuniones de trabajo para distintos emprendimientos. “Estuvo re lindo. Terminamos muertos, todo transpirados, pero nos dimos un gran lujo”, agregó el cerebro de la Generación Dorada para describir este especial encuentro entre cuatro deportistas retirados que dejaron su huella en el deporte.

Te puede interesar: “La jugada que dará que hablar días, semanas”: por un error arbitral, debieron ganar dos veces el mismo partido y salieron campeones

“El lujo fue nuestro. Un placer conocerlos. Los admiro mucho”, escribió Gaby luego de manifestar que vivió “un gran nivel de padel”. No sin dejar claro el contundente resultado en dos sets: 2-0, escribió con las pelotitas de tenis y básquet al lado de cada score. “Lo dimos todo con Pepe, pero no alcanzó. #Derrotadigna. Lujazo que nos dimos los dos amateurs”, aportó Manu en una historia de IG. La idea nació la noche anterior, cuando Zabaleta, Sabatini, Pepe y Manu compartieron una cena con Pico Mónaco, quien compartió una foto junto a ellos. “Gran asado con amigos. Fue un placer haberlos recibido”, comentó, cerrando con un chiste a Pepe Sánchez. “Menos mal que no comías carnes rojas”, tiró.

Mariano Zabaleta y Gabriela Sabatini se midieron en un partido de padel ante Manu Ginóbili y Pepe Sánchez

Pepe y Manu son dos zurdos talentosos. Al básquet, ya lo sabemos, hay muestras de sobra, pero con raquetas y paletas se las rebuscan. Ambos juegan al tenis y, cuando pueden, al padel. Manu, más atlético y entrenado, corre y tiene buena técnica, que depuró luego de darle duro en la pandemia (ver videos). Pepe lo ha jugado menos, pero se las rebusca, sin moverse tanto y pensando cada jugada, como era en la cancha de básquet.

Como pasaba en la cancha, los dos bahienses son muy cercanos afuera. Estuvieron juntos en Bahía y en un balneario cercano durante este verano, donde Manu aprovechó para hacer SUP, otro de los deportes que surgen como sus nuevos hobbies. Ahora ambos coincidieron en Estados Unidos, para algunas reuniones y además para ver tenis, algo que a los dos les apasiona. Manu estuvo con Francisco Cerúndolo. “Fue fantástico conocer a Manu. Fue un jugador increíble y es un ídolo para mí. Una inspiración. Sin dudas que es uno de los mejores atletas de la historia de nuestro deporte. En su caso se suma que le gusta el tenis y es un tipo muy agradable, lindo charlar con él”, comentó.

Manu y Pepe también estuvieron presente, con Zabaleta y Pico Mónaco, en el primer triunfo de Tomás Etcheverry en un Masters 1000 (6-2 y 6-2 a Pavel Kotov). El pibe no pudo evitar pedirle la foto a Ginóbili, quien por supuesto accedió. “En lo personal hoy fue un gran día. Además de lograr mi primera victoria en torneos de Masters 1000 en Miami, tuve el honor y el privilegio de que el mejor basquetbolista de la historia del país, Manu Ginóbili, esté presente en mi partido, alentándome. Gracias Manu, sos un ídolo para mí”, devolvió desde sus redes.

El encuentro entre Mariano Zabaleta, Manu Ginóbili, Gabriela Sabatini, Pico Mónaco y Pepe Sánchez

Ginóbili, desde su retiro, divide su tiempo entre los viajes con su familia, el vivir experiencias que antes no podía y el trabajo part time con los Spurs. En la franquicia que ganó cuatro anillos y es ídolo absoluto ocupa el carga de asesor especial de operaciones, desde septiembre de 2021. Hace un poco de todo: ayuda al general manager, a veces hace de scout y especialmente colabora con el desarrollo de jugadores más jóvenes, como tutor, con charlas, consejos y hasta en la cancha dando tips. “En realidad, puede hacer lo que tenga ganas. ¿Quién no quiere tener a Manu al lado?”, acotó Gregg Popovich, su ex DT y amigo, quien sigue siendo el head coach de un equipo que hoy está en uno de los últimos lugares de las posiciones, lo que puede acercarlo a elegir alto en el draft y tal vez quedarse con la gran joya francesa, Víctor Wembanyama, un polifuncional alero de 2m24 que está llamado a dominar los próximos años del básquet mundial.

Pepe tiene su centro de alto rendimiento, el Dow Center que construyó en Bahía Blanca e inauguró hace cuatro años. Pero, claro, tiene su estructura de trabajo que le permite alejarse del país por algunos meses, como ahora que estará en Estados Unidos para luego irse, en abril, a España para presenciar partidos de la Liga ACB y luego de la selección española camino al Mundial.

Pero, claro, ambos siguen siendo apasionados del deporte y se prenden en cualquiera que les genere una adrenalina parecida a la que antes vivían en una cancha de básquet. Ahora tocó al padel con dos figuras del tenis, demostrando la unión y buena onda que hay entre los deportistas nacionales. Hermoso verlos y que puedan seguir disfrutando, tras sus épocas doradas.

Seguir leyendo: