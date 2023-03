Diego Cocca y Santi Giménez listos para el nuevo proceso mundialista

Conferencia de prensa de la selección mexicana

Con su plantilla lista para enfrentar a Surinam dentro de la fase de grupos de la Concacaf Nations League, el actual estratega de la selección mexicana, Diego Cocca, así como el delantero del Feyenoord, Santiago Gimenez, hablaron en conferencia de prensa y señalaron el total compromiso que hay dentro de la selección para este nuevo proceso mundialista.

Siendo el primer partido dentro de su gestión, el estratega argentino se enfocó en mencionar las metas que hay dentro del combinado azteca y la seriedad que habrá en cada uno de los partidos. Por su parte, ‘El Bebote’ habló sobre los rumores que lo ponen como nuevo futbolista del Benfica, así como su meta para llegar al Mundial del 2026 en territorio mexicano.

Plasmar una identidad en el juego de la selección

En primera instancia, Diego resaltó su idea por iniciar con el pie derecho ante Surinam. “Lo que nos importa es lo que hacemos nosotros. Estamos en Selección Mexicana y cada partido es importantísimo, dónde y contra quién se juegue tenemos que estar preparados, entender el contexto, hacerlo de la mejor manera, tener una identidad y ganar. Empezamos, vamos a empezar y tendremos esa mentalidad”, aseguró.

“Para mí no existe el ganar como sea, no comparto… Jugar con una identidad y ganar, es el objetivo, vamos a empezar con esa mentalidad. No hay mucho tiempo para trabajar, cada momento es oro, hemos planificado muchísimo estos partidos, desde la complicación del viaje, pero no son excusas”, señaló el estratega sobre el rendimiento que quiere alcanzar.

El timonel del Tricolor expresó su compromiso con el combinado azteca y la forma en la que quiere llegar al Mundial

Compromiso por salir a ganar todos los encuentros

El estratega de origen argentino resaltó que el proyecto nacional iniciara sin excusas pero con total autocrítica a los errores que se puedan cometer.

“Trabajamos la confianza, tener claro lo que queremos en la cancha y saber que habrá errores, pero lo importante es saber qué haremos cuando hay un error. Es un proceso que inicia, vamos a iniciarlo sin excusas, maximizando el tiempo. Aquí no hay selección a o b o c, es la Selección Mexicana y ya”, compartió.

Confianza sobre los jugadores de su convocatoria

“Uno se pone presión si piensa en todo lo malo, y por mi forma de ser sólo pienso en lo bueno, que estamos bien, que tenemos tres años y medio para un mundial y no me limita que sean jóvenes o veterano, sólo que sean mexicanos y den su máximo talento”, agregó Cocca.

“En cada partido me demuestran que quieren participar, tenemos que dejar esto claro internamente, tiene que haber mucha competencia interna, necesitamos que cada jugador esté en su máximo nivel y los convocaremos. Los que no, tienen que tener claro que no les va a alcanzar para estar en la selección”.

El delantero mexicano dijo no saber nada sobre los rumores que lo ponen en el Benfica

Con los pies en la tierra y su sueño de aportar en el Tricolor

Por su parte, el jugador del Feyenoord se dijo listo para iniciar este nuevo proceso de la mano de Cocca, asimismo, se comprometió a representar los colores tricolores con orgullo y dignidad.

“Sinceramente no sé qué rol vaya a ocupar con Diego Cocca, dependerá del estratega, de lo que hacemos en clubes, es un proceso largo, pero donde esté sumaré el máximo posible y representamos un país y es lo más importante”.

Rumores sobre llegar al Benéfica

“Toda la gente que me apoyó, me ha apoyado, que me ve crecer, le estoy agradecido. Estoy centrado. Al final no he logrado nada, y tener los pies en la tierra, para poder tener mis objetivos claros. Yo no sé nada de esos rumores, solo por redes de lo que sale. Estoy contento en Feyenoord. Esto se decidiría primero entre familia, entre clubes si llega a pasar. Mis decisiones pasan por mi religión también”, remarcó.

Sentir por no haber sido considerado para Qatar 2022

“Somos humanos, tenemos sentimientos, me dolió un poco la decisión de no ir al Mundial, pero Dios me dio el entendimiento, y sé que fue la decisión correcta y gracias a ello, me preparo para el siguiente proceso y el siguiente Mundial”, reiteró el Bebote.

