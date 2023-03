Pep Guardiola se lanzó en contra de la Liga MX: “Protegen a los más poderosos”

Pep Guardiola criticó el manejo de la Liga MX (Infobae/Jovani Pérez)

Luego de enaltecer la futura carrera de Rafael Márquez como director técnico en el Barça Atlètic, filial del FC Barcelona. Pep Guardiola, quien en su etapa de jugador militó por los Dorados de Sinaloa de México, se lanzó contra el manejo de la Liga MX encabezada por Mikel Arriola.

En entrevista para Paramount+, el renombrado estratega catalán primeramente recordó su paso en México con los Dorados de Sinaloa, sin embargo, al hacerse adulta la conversación, Guardiola lamentó “los inventos” que existen en el balompié mexicano en el Ascenso y Descenso.

“Me trataron maravillosamente bien en Sinaloa. Lo mejor fueron los amigos del estadio, que era muy pequeño y muy cálido. Entendimos el amor que tiene la gente en México a su fútbol, lo bien que se juega”, comenzó sobre su etapa en Dorados.

“Nos la pasamos muy bien. Fue una época fantástica. Conocí otra realidad, entrenado por Juanma Lillo, que a lado de Johan Cruyff fue uno de los mejores entrenadores que he tenido. Espero algún día volver a Sinaloa para ver a gente que sé que sigue ahí, pero está tan lejos. No nos da la posibilidad de hacerlo. Tuve una gran experiencia, de jugar en la altura, que no lo había vivido. Tengo un gran recuerdo del fútbol mexicano”, agregó.

Posteriormente el estratega del actual campeón de la Premier League, Manchester City, cuestionó el método de competición que se maneja en la Liga MX, donde lo que “haces en el pasado afecta el presente”, no importando tu realidad competitiva.

“Tuvimos muy buena temporada. Luego, por inventos suyos, de estos países, del porcentaje, no sé si así se dice, que lo que haces en el pasado te afecta en el presente, cosa que jamás voy a entender por qué uno juzga lo que haces ahora, no en el pasado. No entiendo por qué se protege tanto a los equipos poderosos”, indicó.

<b>Josep Guardiola (español):</b> Pep revolucionó la Liga MX tras fichar en Dorados, para jugar el Torneo Clausura 2006. El volante central, ídolo del Barcelona, cerró su carrera a los 35 años, con 10 partidos y un gol en el fútbol azteca. 163

La estancia de Guardiola Sala en Culiacán, Sinaloa, fue de seis meses. Su presentación como jugador sucedió un 3 de enero del 2006 y una de las personas que fue clave en su contratación fue el también español y entrenador Juan Manuel Lillo.

Esta no es la primera vez que el ex entrenador del FC Barcelona hace una radiografía de su paso por Culiacán. En 2021 en entrevista para Movistar+, “Tócala otra vez Pep” detalló lo bien que se la paso en México a pesar de estar en una de las entidades más complejas en materia de seguridad.

“Qué amor al juego hay, qué amor a la vida hay, qué bien se come, cómo es la gente teniendo tan poco. México es un país fantástico, le tengo mucho amor a México”, dijo.

Soccer Football - Champions League - Round of 16 - Second Leg - Manchester City v RB Leipzig - Etihad Stadium, Manchester, Britain - March 14, 2023 Manchester City manager Pep Guardiola Action Images via Reuters/Lee Smith

“Le tengo mucho cariño y mira que fui a Sinaloa, que es un sitio donde está el cartel y hay que tener cuidado por donde andas, a qué horas y cómo. Con Dorados quedamos octavos y descendimos. Bajamos porque hay ligas que están todas apañadas”, reiteró Pep.

El catalán puso fin a su carrera de 16 años como futbolista en noviembre de 2006. Fue parte del Barcelona, Brescia Calcio, A. S. Roma, Al-Ahli Doha y Dorados. Para junio del 2007 comenzó su carrera como estratega al tomar el mando del Barcelona B, y en el 2008 asumió como entrenador del primer equipo (2008-2012) y su carrera continuó con el Bayern Múnich y desde el 2016 tiene el mando del Manchester City.

Guardiola auguró una carrera positiva a Rafael Márquez

En su intervención con Paramount+, Guardiola también aprovechó para enaltecer la futura carrera de técnico que está formando El káiser de Michoacán, Rafael Márquez, y quien se convirtió en uno de sus jugadores predilectos en su primera etapa como timonel del FC Barcelona.

Bajo la tutela de Josep, el también ex canterano del Atlas formó parte importante de una plantilla que ganaría dos Champions League (la primera con Frank Rijkaard) durante el 2003 al 2010, así como un sinfín de títulos locales en España.

“Tarde o temprano tenía que suceder. Era un jugador muy inteligente, un fantástico jugador, inteligentísimo en muchas cosas. Si le ha picado el gusanillo, la pasión de entrenar… Sé que está entrenando en el segundo equipo de Barcelona, donde yo empecé, empezamos de la misma manera. Ojalá tenga muchos éxitos porque se lo merece”, dijo sobre Márquez Álvarez.