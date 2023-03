Pep Guardiola auguró un futuro prometedor a Rafael Márquez como director técnico

Pep Guardiola auguró un futuro prometedor a Rafael Márquez como DT (Instagram/@fcbarcelonab/REUTERS/Craig Brough)

El káiser de Michoacán, Rafael Márquez, se encuentra inmerso en su primera aventura como director técnico con el club de sus amores, el FC Barcelona. El histórico zaguero es el titular del banquillo azulgrana de la filial culé, Barça Atlètic. Esta situación ha creado gran expectativa a futuro dentro y fuera de la institución blaugrana, entre ellos, a Pep Guardiola, quien actualmente dirige al Manchester City.

Bajo la tutela de Josep Guardiola en el FC Barcelona, el también ex canterano del Atlas logró convertirse en parte importante de una plantilla que ganaría dos Champions League (la primera con Frank Rijkaard) durante el 2003 al 2010, así como un sinfín de títulos locales en España.

Cuando el catalán entrenó al nacido en Zamora, Michoacán, Guardiola siempre destacó su inteligencia y funcionalidad dentro del campo, donde formó una de las centrales historias de cuadro culé junto a Puyol. Es por ello que ahora en su etapa de DT, Pep augura un futuro prometedor al ex central mexicano, tal y como el inicio en su etapa en el Barcelona.

Guardiola se comparó con Rafael Márquez y su inicio como entrenador en Barcelona (AFP)

En una entrevista para Paramount+, el técnico español fue cuestionado sobre Márquez y su actualidad como director técnico en el Barça Atlètic. Ahí aseguró que era cuestión de tiempo para que el mexicano mostrará sus dotes en el banquillo debido a su calidad como jugador.

“Tarde o temprano tenía que suceder. Era un jugador muy inteligente, un fantástico jugador, inteligentísimo en muchas cosas. Si le ha picado el gusanillo, la pasión de entrenar… Sé que está entrenando en el segundo equipo de Barcelona, donde yo empecé, empezamos de la misma manera. Ojalá tenga muchos éxitos porque se lo merece”, dijo.

En 2021, Márquez Álvarez durante una entrevista para el Chiringuito habló de su salida del cuadro culé en 2010 y enumeró las razones por las que Guardiola es considerado por mucho como el mejor entrenador en la historia del futbol.

Rafael Márquez, entrenador del Barça Atlètic. Foto: @BarcelonaB

“Yo era titular, pero al volver de la lesión es que Pep deja de tenerme en cuenta, me llevaba a los partidos y me mandaba a la tribuna. En su momento hablé con Guardiola y me dijo que confiaba en otros, que si me quería ir me fuera, tenía las puertas abiertas y me fui”, dijo.

“Guardiola es el mejor de todos porque obviamente tiene mucha idea del futbol, pero sobre todo porque lo trabaja. Cada vez que está en un campo da lo mejor de sí para que las cosas salgan como quieres, es un perfeccionista y eso lo hace diferente a los demás”, agregó.

Durante su presentación como entrenador del Barça Atlètic en una entrevista para Mundo Deportivo, Márquez Álvarez no ocultó su deseo por tomar las riendas de la Selección Mexicana o del primer equipo del Barcelona en un futuro.

Rafael Márquez, nuevo entrenador del Barcelona B. Foto: @FCBarcelonaB

“Mi objetivo por ahora es tratar de crecer y prepararme, ganar experiencia. Si algún día en el futuro llegase esta oportunidad, obviamente no se le puede decir que no. Igual que entrenar a la selección de México, sería un gran sueño. Pero por ahora hay que trabajar, seguir trabajando y trabajar más para poder tener una oportunidad, así”, declaró.

Al respecto de sus objetivos al frente del principal equipo juvenil del Barcelona, El káiser señaló que la prioridad es desarrollar a los jóvenes y ayudarlos con su transición a la Primera División: “Mi principal objetivo es poder desarrollar a los jugadores. Si es posible tanto dentro como fuera de la cancha también. Después obviamente si acompañan los resultados el equipo va a seguir funcionando bien y hasta donde nos dé. Salvar la categoría y si se puede subir, pues mejor”, agregó.