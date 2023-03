La sorpresiva decisión del entrenador de Panamá de cara al amistoso ante la selección argentina: “No es prioridad”

Thomas Christiansen priorizará el partido ante Costa Rica por la Nations League

La selección argentina enfrentará a Panamá el próximo jueves 23 de marzo en la primera presentación en suelo nacional después de la coronación en el Mundial de Qatar. El estadio Monumental será el epicentro de la fiesta, a la que más de un millón de personas quisieron acceder a través de la compra de tickets. Este furor dista totalmente del exhibido por el entrenador del elenco caribeño, quien ya comunicó que no vendrá al país porque priorizará la Concacaf Nations League.

El ausente de lujo para esta celebración será Thomas Christiansen, el técnico que asumió en el cargo en julio de 2020 y renovó el vínculo recientemente hasta 2026, a pesar de quedarse afuera de la última Copa del Mundo: “Para mí sería ilusionante ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero no es la prioridad. Debo pensar cuál es la prioridad para nosotros, los jugadores y la Federación y es la Nations League”.

El orientador danés tomó esta determinación debido al duelo crucial que afrontará como visitante ante Costa Rica el 28 del corriente mes en el cierre de su participación por el Grupo B de la Liga A. Actualmente, es el líder de la zona con 7 puntos, mientras que su rival tiene 3, aunque tres días antes de ese compromiso visitará a Martínica (1). Una victoria lo clasificará automáticamente al Final Four para definir el título del certamen, que también otorga plazas a la Copa de Oro. De otra forma, una derrota podría dejarlo eliminado, según cómo se den los resultados.

“Tenemos un partido decisivo contra Costa Rica y no me la quiero jugar. Necesito estar enfocado y preparar a los jugadores para que pueden competir al máximo. Si vemos las fechas... Viajamos el 21 a la Argentina, volvemos el 24, el 25 y 26 entrenaríamos, el 27 tenemos que viajar a Costa Rica. No es óptimo para lo que queremos buscar en ese partido. No quiero dejar nada librado al azar. Me enfocaré en lo que realmente es importante”, manifestó en conferencia de prensa.

El conjunto panameño quedará a cargo de Jorge Dely Valdés, histórico delantero de la selección, DT de la Sub 20 y asistente en el cuerpo técnico de la Mayor. Fue anunciado para ese rol en enero pasado por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut). El estratega con pasado en el fútbol argentino con la camiseta de El Porvenir regresará al país con un equipo alternativo: solo tendrá 6 futbolistas que militan en ligas extranjeras y los 14 restantes son oriundos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Cabe destacar que para afrontar el encuentro en Buenos Aires no estarán presentes los habituales titulares utilizados en los últimos partidos de la Nations League y la eliminatoria a la Copa del Mundo pasada.

Christiansen recalcó que su mentalidad estará en lo que ocurra a más de 5600 kilómetros de distancia: “Insisto en que hubiera sido espectácular ir a la Argentina, hubiera sido un escaparate para mí y los jugadores, pero me debo a la Federación y al equipo. ¿Qué imagen doy si viajo a dirigir ese partido y dejo a los jugadores en Panamá? Que no nos importa el partido contra Costa Rica”.

“Quiero ser un profesional y preparar al equipo para competir. Puede ser que no nos clasifiquemos, pero por lo menos que no se pueda decir que no he dado todo para poder ganar el partido”, concluyó.

