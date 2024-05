La mamá de Mauro de GH se refirió a los dichos de Furia sobre la sexualidad de su hijo: “Lo están lastimando”

Analía, la madre del jugador de Gran Hermano, se refirió a los comentarios por parte de Furia (Video: Se Picó - Republica Z)

Juliana Furia Scaglione volvió a generar polémica dentro de la casa más famosa del país. Si bien se perfila como una de las favoritas de esta edición de Gran Hermano (Telefe), los fanáticos no pasan por alto sus particulares comentarios. Y en el último tiempo, la participante hizo alusión a la orientación sexual de Mauro , con quien mantenía un vínculo íntimo dentro del reality, lo que causó un gran rechazo entre los seguidores del muchacho.

En diálogo con el equipo de Se Picó (República Z), la madre del exjugador de rugby reveló lo mal que se sintió al enterarse de lo que estaba atravesando su hijo. “Sé que son mentiras, sé que es muy agresivo lo que está pasando y él está sufriendo, le duele, tiene valores y lo están lastimando”, señaló Analía al panel. “Pero él se metió en este juego y sabe lo que está haciendo”, agregó.

En ese momento, Gastón Trezeguet, exparticipante de GH y actual panelista del programa, tomó la batuta y le preguntó cuál era su postura. “¿Sabes por qué lo tratan de bisexual, que no sale del closet? ¿Ustedes tendrían algún problema?”, consultó. En su postura como progenitora, la entrevistada volvió a señalar que se trataba de una mentira. “No tendríamos problema en aceptarlo si así fuera. Somos personas de mente abierta, pero lo hacen para lastimarlo, por eso les dije que no lo miro”.

Sosteniendo esa línea, Analía explicó que su hijo es una persona muy sensible, lo cual impacta debido a su gran contextura física. “Él siempre fue muy metrosexual, siempre lo fue, desde chiquito. Sabemos lo que es Mauro y no tendríamos problema si fuera homosexual, pero no lo es”, ratificó. Y ante la consulta respecto al vínculo del jugador con la polémica integrante de la casa, se mostró contundente. “No quiero que mi hijo sufra, siempre lo voy a apoyar en lo que quiera”.

Cabe mencionar que este miércoles por la tarde, el muchacho habló a corazón abierto sobre uno de los momentos más difíciles en su vida. En ese marco, el jugador explicó que siempre tuvo muchos problemas de autoestima y tuvo que lidiar con la salud de su abuela, quien era uno de los pilares de su familia. Sus compañeros lo escucharon atentamente, pero Juliana dejó el micrófono abierto y apuntó sin filtro contra él.

“Lo único que falta, tengo que escuchar al mentiroso este ‘a mí nunca me faltó nada, nací en cuna de oro, soy gay y no salgo del closet”, expresó la doble de riesgo en otro sector de la casa. Esto dejó sin palabras a sus compañeros, quienes vieron interrumpido el relato del muchacho en plena actividad.

Un rato después, desde la habitación, la cámara enfocó a Furia y al Chino hablando del joven de Villa Urquiza. “Igual para mí es el nuevo gay de la casa, no ha salido del closet por su mamá”, disparó Furia ante el Chino que quiso disipar la conversación. “¿Igual está chequeadísimo eso para vos?”, le preguntó su compañero y Juliana fue contundente: “Él ya me lo contó a mí, está en un entorno en el que lo pueden destruir, o sea, ¿viste cuando vos no querés ser destruido por tus amigos o tu familia?, entonces, es un tema muy sentimental por eso él llora tanto, porque tiene un dolor, pero bueno cada uno sale del closet cuando quiere”, aclaró de inmediato cuando el Chino le pidió que no hablen más de eso.

Pero los dichos de la competidora no se terminaron, sino que ella siguió haciendo referencia a su sexualidad. A solas con Martín, la actriz realizó un profundo descargo que la llevaban a pensar que el exjugador de rugbier no se sentía atraída de ella. “Me di cuenta al toque. No es por la testosterona, sino que no le genero nada. No tiene ganas de gar…, de nada”, confesó Scaglione al integrante de Los Bro.