Líder de la barra de Querétaro prometió calma en los partidos dentro de la Corregidora

La Resistencia ya no podrá acudir a los juegos de local del club

En la semana previa a que el Querétaro vuelva a recibir afición en el Estadio Corregidora cuando reciban a los Bravos de Juárez dentro de la jornada 12 del Clausura 2023, uno de los líderes del grupo de animación (La Resistencia) del club, Rafael Amílcar, señaló que de ahora en adelante se podrá asistir con paz y tranquilidad a ese inmueble.

Después de un año y ya algunos días de aquel desafortunado percance entre las aficiones del Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en colaboración con el Gobierno del Estado de Querétaro, anunciaron de manera oficial que las puertas de la casa de los “Gallos Blancos” volverán a abrirse para la afición, con excepción de los grupos de animación.

En entrevista para el Universal Deportes, Rafael Amílcar pidió a toda la afición y gente del país el quitar ese estigma de que toda la entidad federativa de Querétaro es sinónimo de violencia, todo esto debido a los hechos de violencia antes mencionados. “Nos hicieron culpables. Por 200 personas, se culpó a toda una ciudad, a todo un estado. Por eso es tan importante esta apertura. Hay una revancha positiva de decirle a México que somos buenos aficionados”.

Posteriormente, hizo hincapié en que dentro de la casa de los “Albiazules” no volverán a ocurrir hechos de esa magnitud. “En Querétaro, no volverá a suceder este escándalo. Claro que la violencia no se acabará, sucede en todos lados, pero en al menos aquí no volverá a ocurrir este suceso, no de este tamaño.”

De igual manera, Rafael apuntó que para el, terminó siendo injusto el castigo que se implementó para la institución y toda la afición. “Fue injusto. Por esos aficionados de Querétaro y Atlas, se llevaron entre las patas los derechos de miles. El estadio debía haberse cerrado sólo ese torneo, pero hubo gente muy afectada: los abonados, quienes trabajaban fuera y dentro de La Corregidora”.

Reapertura del Corregidora

Como ya se mencionó, la casa de los Gallos Blancos volverá a abrir sus puertas para el público el próximo 19 de marzo, cuando los locales reciban a Juárez en actividad de la semana 12 del actual certamen. No obstante, fue el pasado 5 de marzo cuando se cumplió el año de sanción correspondiente hacia el club; sin embargo, fue el Gobierno del Estado quien negó la reapertura del inmueble.

El funcionario queretano, Mario Martínez Retolaza señaló en que el principal motivo por el retardo en la apertura de La Corregidora fue la falta de seguridad privada que el cuadro de la Liga MX estableció para el duelo contra Toluca el pasado 5 de marzo dentro de la jornada 10; encuentro que significó el primer triunfo del club dentro del Clausura 2023.

“La Federación Mexicana de Futbol establece la imposición del Fan ID al club, no al gobierno. Es (la FMF), quien tiene que poner las cámaras, ya las puso. El tema es las adecuaciones en la seguridad privada, esto es lo que hizo que no se abriera. Todo indica que se hará el 19 de marzo para que se tenga alguna apertura”.

A continuación dejamos los partidos que le quedan al Querétaro en calidad de local:

Jornada 12 - Querétaro vs Juárez, 19 de marzo

Jornada 4 - Querétaro vs Cruz Azul, 29 de marzo

Jornada 13 - Querétaro Pumas, 2 de abril

Jornada 15 - Querétaro vs Tigres, 16 de abril

Jornada 17 - Querétaro vs Pachuca, 30 de abril