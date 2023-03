Paunovic quiere dejar su legado en Chivas, igual que lo hizo Almeyda

Veljko Paunovic es el nuevo entrenador de Chivas (Foto: Twitter/ @Chivas)

Previo al duelo de la jornada 10 ante los Santos de la Laguna, el actual entrenador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Veljko Paunovic, mencionó estar feliz con el desempeño de su equipo y los reconocimientos que ha recibido por parte de la afición rojiblanca, resaltando las comparaciones que de a poco le empiezan a hacer con Matías Almeyda.

Como quedó la tabla general de la Liga MX tras 9 jornadas En plena mitad del torneo, la disputa por los primeros lugares se encuentra bastante pareja; mientras que Mazatlán y Querétaro siguen sin ganar VER NOTA

Tras dar la campanada y vencer a unos invictos Tigres en el Estadio Universitario, y de paso ligar su tercera victoria, el Guadalajara llegó al cuarto lugar de la tabla general y comenzó a dejar buenas sensaciones entre sus aficionados y algunos medios de comunicación. A raíz de ello, los chiva-hermanos empezaron a señalar al estratega europeo como el nuevo Almeyda.

En conferencia de prensa, Paunovic se dijo halagado y siendo consciente de la enorme responsabilidad que existe en el club. “Él es un referente, alguien que tiene su legado aquí y alguien a quien admiro. Yo tengo que seguir trabajando y hacer mi propio legado. Es un orgullo que haya gente que lo vea así. Sé que aún no he ganado nada. Es para mí un reto tremendo. Me gusta que tengamos el apoyo de la gente, que se da cuenta de que hay una mejora. Esto no es fácil”.

Almeyda, de 47 años, fue relacionado como uno de los candidatos al puesto vacante de entrenador en el Cruz Azul, pero permanecerá con los Earthquakes, donde continuará su proyecto en curso con el club en lo que será su tercera temporada de la MLS. EFE/Carlos Zepeda/Archivo

Cabe recordar que durante la gestión del “Pelado” al frente del Chiverío, el club conquistó cinco títulos: 1 de Liga MX, 1 de Liga de Campeones de Concacaf, 2 de Copa MX y una Supercopa MX. Aunado a los trofeos que dejó en las vitrinas y regresar al equipo a los primeros planos, Matías se ganó el cariño de la afición por haberlos salvado del descenso en 2015-2016.

Monterrey y Tigres, los equipos con mayor crecimiento en el fútbol mexicano durante la última década Los equipos regiomontanos se convirtieron en frecuentes invitados a las instancias finales en la Liga MX VER NOTA

Posteriormente, el actual entrenador de las Chivas señaló el compromiso que le pide a sus futbolistas en el día a día. “El equipo ha demostrado el compromiso y la capacidad de romper las limitaciones, algunas impuestas por el exterior y otras probablemente por el interior. Aquí no se relaja nadie. Hay que buscar una mejoría.”

“Soy muy sensible a los cambios de comportamiento y no voy a permitir que eso pase. Creo que el lenguaje corporal de los jugadores transmite confianza. Esto se manifiesta en todos los partidos. Pretendemos seguir mejorando. Quiero decirles (a la afición) que de nuestra parte seguirá la consistencia y el ímpetu.”, expresó el serbio en la conferencia de prensa.

De igual manera, mencionó los objetivos que tiene partido a partido. “Uno siempre quiere más. Nadie se cansa de ganar. No queremos que se acabe el gran momento. Yo lo que quiero es que el jugador tenga esa hambre de trabajar, ganar y mejorar. No estar satisfecho no quiere decir que uno está amargado, al contrario, está motivado para conseguir más. En este equipo la exigencia es máxima”.

El mejor inicio de torneo en los últimos 13 años

Después de 9 fechas disputadas, el “Rebaño Sagrado” apenas registra una derrota en el certamen, misma que se dio en la jornada 3 cuando perdieron 1-2 ante el Toluca en el Estadio Akron. No obstante, el club ha venido de menos a más y ya registran 18 puntos de 27 posibles. De esta manera, registraron su mejor puntaje de los últimos 13 años, tras nueve fechas disputadas.

GUADALAJARA, JALISCO, 29JULIO2010.- Las Chivas rayadas del Guadalajara inauguraron esta noche su nuevo estadio "Omnilife" derrotando al Mancheste United tres goles a dos en partido amistoso. Se destaca la actuaci—n de Javier el "Chicharito" Hern‡ndez, quien anot— el primer gol en esta cancha. En la imagen durante el festejo del mismo con la playera del cuadro jaliciense en la primera parte. FOTO: JOSE MARIA MARTINEZ BURGOS/CUARTOSCURO.COM

Con sus números, los pupilos de Paunovic superaron lo hecho por el equipo dirigido por Fernando Quirarte en el Apertura 2011, cuando llegaron a 17 puntos después de nueve semanas. No obstante, se quedaron algo lejos de la marca que dejó el cuadro de José Luis Real en el Clausura 2010, cuando comenzaron el torneo con ocho victorias consecutivas y perdieron en la novena fecha, quedando así con 24 unidades de 27 posibles.