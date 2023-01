“El hijo dando lecciones al padre, esto no se ha visto”: el incómodo cruce en vivo entre Piqué y su hijo Milan que sumó tensiones con Shakira

Piqué discute con su hijo en un stream

Una situación incómoda vivió el ex defensor del Barcelona, Gerardo Piqué, junto a su hijo Milan mientras realizaban una transmisión de Kings League, la liga de fútbol organizada por el ex jugador campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. Se trató de una discusión familiar en el que el joven silenció a su padre durante el análisis de la segunda jornada de la competición virtual.

La aparición en vivo de Milan provocó la bronca de Shakira, quien aseguró que no fue consultada sobre la exposición pública de su hijo en una transmisión de Twich. Los argumentos de la artista colombiana se amparan en que las imágenes del joven menor de edad no fueron blureadas, ni pixeladas, además de emplear un lenguaje inapropiado para el niño.

Una de las frases que más molestó a la cantautora de Barranquilla fue cuando el ex capitán del Culé le dijo que era “un violador de pantallas”, un hecho que provocó la crítica masiva en las redes sociales por los espectadores que seguían en vivo las escenas a través de sus teléfonos móviles.

Todo comenzó cuando Piqué quiso anunciar a un participante que para mantener el enigma iba a participar con una máscara de lucha libre y el cuerpo tapado para que no se le reconozcan los tatuajes. En ese instante, Milan advirtió que ya había participado de las pruebas y su padre intentó callarlo para que no continuara dando pistas sobre el jugador en cuestión. “El hijo dando lecciones al padre, esto no se ha visto”, completó el ex central, además de pedir que le cortaran el micrófono.

Gerard Piqué, casi de manera inmediata tras retirarse del Barcelona, ideó su nuevo gran proyecto con el que promete generar grandes números en stream. Se trata de un certamen que comenzó el primero de enero y cuenta con la participación de 12 equipos, los cuales tienen en sus filas a los mejores futbolistas que fueron seleccionados en el draft, además de la participación de ex futbolistas profesionales como es el caso de ‘Chicharito’ Hernández, Bojan Krkic, el Kun Agüero y Samuel Eto’o.

Como lo explicó en su presentación, la Kings League es “el fútbol de siempre, pero con nuevas reglas: partidos rápidos, todos el mismo día y en el mismo lugar, con más acceso y abierto para que todos los espectadores tengan acceso”. En este sentido, todos los encuentros son transmitidos a través de los canales de Twitch de los presidentes de los clubes como es el caso del influencer Ibai Llanos, quien es el máximo dirigente de Porcinos FC o Juan Guarnizo, quien comanda a los Aniquiliadores.

La competición de fútbol 7 cuenta con la participación de 12 equipos, quienes tienen entre sus filas a 12 jugadores, 10 que fueron elegidos a través del draft y otros dos que sirven como apoyo (estos en muchos casos pueden ser futbolistas profesionales). El certamen se desarrolla en 11 fechas en un formato de todos contra todos y los que estén mejor ubicados en la tabla general clasificarán a los playoffs hasta disputar un Final Four que entregará al campeón.

