Del “Psicólogo de música” de Tagliafico al mensaje de Antonela Roccuzzo: las reacciones al nuevo tema de Shakira con Bizarrap

La BZRP Music Session #53 de Shakira con Bizarrap se volvió viral en cuestión de segundos. La cantante colombiana volvió a ser protagonista de un nuevo hit en el que, al igual que sucedió con Monotonía y Te felicito, parecen tener un mismo destinatario: Gerard Piqué.

Las reproducciones comenzaron a escalar en las plataformas digitales después del anuncio oficial y en conjunto del productor musical argentino y la artista barranquillera. Los likes, las reacciones y los comentarios tampoco tardaron en aparecer y en esta ocasión sorprendió la presencia de algunos nombres relacionados al deporte.

A menos de 24 horas de la publicación del tema en Instagram, el posteo ya cuenta con más de 6 millones de “Me gusta” y 245 mil mensajes, entre ellos el de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y algunos campeones del mundo.

Ni bien salió la letra oficial del tema, la rosarina estampó cinco emojis de llamas de fuego. Cabe destacar que ambas compartieron palcos durante la etapa en la que Messi y Piqué jugaban juntos en el FC Barcelona y la mala relación entre ambas pareciera haber sido simplemente un rumor.

Como el posteo fue en conjunto, los mensajes para la cantante y el DJ quedaron encuadrados en el mismo video y es por eso que allí también aparece un “Sos el uno amigo”, de Rodrigo De Paul entre emojis de aplausos.

“Psicólogo de la música”, escribió por su parte Nicolás Tagliafico, mientras que el otro campeón del mundo, Paulo Dybala, se sumó con un “Claro que si”. Sergio Kun Agüero tampoco pudo evitar reaccionar a la letra: “Ufff”.

En Twitter, en tanto, los memes no se hicieron esperar y entre muchos apareció el de la cuenta oficial de Sacachispas. Muy ocurrentes, los CM de la entidad de Buenos Aires jugaron con la estrofa “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y publicó la imagen del automóvil en cuestión y un mensaje dirigido al central español: “Hola Piqué, si tenés pensado volver al fútbol, en Saca tenemos con que tentarte”.

Publicada bajo el título “BZRP Music Session #53″, Shakira lanzó en ella frases como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Además de aludir a Piqué, Shakira, de 45 años, incluyó en la canción referencias a la nueva pareja del futbolista, Clara Chía, de 23: “tiene nombre de buena persona, clara-mente no es como suena” o “cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “yo valgo por dos de 22″.

Shakira y Bizarrap - Bzrp Music Sessions #53

La letra completa de la canción

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón

Y cuando te necesitaba,

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí votar ese gato.

Una loba como yo,

No está pa’ novatos.

Una loba como yo

No está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

Y por eso estás

Con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques

Mastique y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso

Ni aunque me llores ni me supliques

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran

Las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente es igualita que tu

Pa’ tipos como tú.

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé.

Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven,

Aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien,

Yo te desocupo mañana

Y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

