Gignac arremetió contra aficionado francés que le pidió su retiro del futbol

André-Pierre Gignac respondió de manera irónica a un aficionado francés, que le pidió que se retirara del futbol. (Twitter/@10APG/@mmdeportesmx)

Se viralizó un video que publicó el reportero de Multimedios Willie González en Twitter, donde a través de una entrevista que realizó la televisora mexicana en Qatar, un fanático del combinado galo declaró que André-Pierre Gignac ya había pasado por sus mejores momentos como futbolista.

Diego Cocca aclaró su futuro y habló sobre la dirección técnica de la selección mexicana El entrenador bicampeón con el Atlas de Guadalajara habló sobre los planes que tiene a futuro y aclaró si será capaz de tomar las riendas del combinado tricolor de cara a 2026 VER NOTA

Al inicio de la entrevista, González le dice al fan parisino que hay dos futbolistas que juegan en la ciudad de Monterrey, inmediatamente le preguntó que si conocía a los jugadores de Tigres, Florian Thauvin y André-Pierre Gignac, y la respuesta del francés fue que sí, pero expresó que en la actualidad no son buenos jugadores.

“El Thauvin, el menos famoso; y el Gignac. Claro que muy famosos. Y todos los mexicanos que encuentro de Monterrey me hablan de él. Y yo lo que quiero decir con mucho respeto es que ya pasó su tiempo. Para nosotros es un buen jugador pero ya se acabó. Para mí ya no tiene nivel para jugar en un alto nivel como en el campeonato mexicano”, declaró el fan de Les Bleus.

¡AFICIONADO FRANCÉS TUNDE CON TODO A GIGNAC Y THAUVIN! 😱



🗣: "Ya pasó el tiempo de André-Pierre Gignac. Ya se acabó. Ya no tiene el nivel. Ya debe retirarse. De Florian Thauvin no me gusta su mentalidad. En Francia siempre se tiraba al suelo. No me gusta como jugador" pic.twitter.com/gN1KL02loe — Willie González (@WillieMty) December 8, 2022

Además, el aficionado señaló que el ex seleccionado francés de 36 años debe meditar retirarse del futbol, ya que, de acuerdo con sus comentarios, Gignac no tiene un buen nivel de juego: “para mí ha sido muy bueno en Francia, muy bueno en México, pero hay que retirarse y decir gracias por todo lo que ha hecho, para mí ya no juega más”, enfatizó.

Mbappé rompió el silencio en Qatar 2022: por qué había decidido no hablar y su tajante definición sobre la importancia del Mundial El joven de 23 años se ausentó de las ruedas de prensa y la FIFA advirtió a la federación francesa de posibles multas VER NOTA

Y también añadió críticas sobre el campeón del mundo en Rusia 2018, Florian Thauvin: “no me gusta su mentalidad, como es. En Marsella o en Lille cuando jugaba en Francia siempre tirándose en el suelo, haciendo su bling bling... no me gusta como jugador”, manifestó el aficionado francés.

Gignac respondió en Twitter a las declaraciones del fanático galo

El delantero felino André-Pierre Gignac respondió con un mensaje a través de Twitter al material audiovisual de Willie González, y dejó claro que no tiene planes de abandonar el balompié: “Uyyyy, estoy preocupadisimoooo por lo dijo un wey que viene de Paris! Lo voy a pensar bien y analizarlo en profundidad! Gracias por los consejos! Disfruten de la copa del mundo que la Liga MX no ha empezado todavía!”, ironizó

Mbappé lleva el fútbol a una nueva dimensión en el Mundial Qatar 2022 Mientras Messi y Cristiano Ronaldo juegan el que probablemente sea su última Copa del Mundo, el delantero de Francia está borrando cualquier duda sobre quién podría sucederles como la superestrella del deporte VER NOTA

Gignac lanzó otro mensaje en el que respondió de manera tajante que aún no piensa en abandonar el futbol: “Ya lo analicé! No me voy a retirar”.

André-Pierre Gignac respondió con ironía el mensaje del aficionado francés que le pidió retirarse del futbol. (Captura de Twitter)

Los aficionados de Tigres defendieron al “Bomboro” por las declaraciones del ciudadano parisino, y resaltaron que es uno de los máximos referentes del club: “Quieren un poco de tu luz mi ser, no te rebajes a contestarles, si no después todos van a publicar contra ti para generar reacciones. Usted siga como siempre, hablando en la cancha y deje en visto a estos”, se lee en una de las respuestas.

Cabe destacar que el atacante francés es el máximo anotador en la historia de Tigres, con 167 goles. El ex jugador del Olympique de Marsella llegó al equipo universitario para el Apertura 2015. Además, André-Pierre Gignac es el tercer máximo goleador de Liguillas en la historia de la Liga MX.

Como jugador de la Selección de Francia, Gignac representó a su país natal en el Mundial de Sudáfrica 2010, en la Eurocopa de 2016 (donde quedó subcampeón), y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Registró 36 partidos y siete anotaciones como jugador de Les Bleus.

SEGUIR LEYENDO: