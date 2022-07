El mensaje de Gignac con el que rectificó su creencia sobre la vacuna COVID

Foto de archivo de André-Pierre Gignac. Estadio Nou Camp, León, México. 26 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero

La Liga MX tendrá de nueva cuenta un enfrentamiento amistoso contra los mejores jugadores de la MLS (Major League Soccer) en el llamado Juego de Estrellas, por ello la liga mexicana ya publicó su lista de convocados y entre las ausencias que sobresalieron se trató del francés André Pierre Gignac.

Gignac no jugará el All Stars Game MLS pues quedó fuera de la convocatoria que reunió a los mejores futbolistas del momento que compiten en la Primera División de México, hecho que indignó a algunos analistas deportivos y fans.

Pero más tarde circuló la versión de que Gignac se perderá el juego debido a que no tiene la vacuna contra el COVID-19, requisito indispensable para ingresar al país norteamericano. En cuanto se dio a conocer el motivo personal por el que Gignac no jugará el partido en Estados Unidos, en redes sociales creció la polémica y se desataron las críticas.

Ante tal panorama, el goleador del conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) compartió su postura de la situación y rectificó que el negarse a recibir la vacuna contra el coronavirus se debió a un tema meramente personal y de creencias, así que pidió el respeto a su decisión.

Fue por medio de su perfil de Instagram en donde publicó el mensaje en sus historias temporales con el que aclaró la controversia por su postura y rechazo a las vacunas; agregó que es una formación que tiene desde su infancia y que seguirá por provenir de su lugar de origen.

Además aclaró que la directiva del club Tigres ya está al tanto de su situación, por lo que Gignac hizo hincapié al exigir respeto a su decisión.

“Sobre el tema que surgió el día de hoy, quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y algo que viene desde mi infancia y mi origen”.

Aunque no reveló si es el motivo principal por el que no jugará el All Stars Game, David Medrano, periodista deportivo de TV Azteca, compartió en Twitter que la falta de vacuna complicaba el traslado del francés a Minnesota, Estados Unidos, lugar en donde se llevará a cabo el evento.

“Al no estar vacunado, Gignac no puede ingresar a USA, por ello no puede asistir al Juego de Estrellas vs la MLS”, redactó David Medrano.

Por último, Gignac cerró su mensaje con un agradecimiento a las personas que lo han apoyado en su postura, rectificó que la decisión es personal.

“Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es 100% personal. Muchas gracias”

