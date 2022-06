Gignac reveló cuándo abandonará a los Tigres de la UANL

André Pierre Gignac planea retirarse de los Tigres en el año 2025 (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

André-Pierre Gignac ha sido catalogado como el mejor jugador extranjero que ha llegado a la Liga MX en la década más reciente. Si bien se ha consolidado como un referente de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), así como un ídolo entre la afición, el delantero francés adelantó que planea jugar para el equipo durante 10 años y luego se apartará, aunque no definió si se integrará a otra institución o contempla el retiro.

“Llegué a Tigres en 2015. El objetivo es salir en 2025, serán diez años en el club. Trabajo el doble todos los días. Tengo a mi preparador físico conmigo. Mentalmente tengo 25 años en mi cabeza. Sabía cómo manejar todo lo relacinado con el futbol. Ahora, tengo una preparación y un estilo de vida excepcionales”, declaró durante una entrevista con el medio francés RMC.

Años después de su llegada, el francés dio a conocer el gusto por su estilo de vida en el estado de Nuevo León. La multiculturalidad en México ha sido uno de los principales motivos que han orillado al Bomboro a establecer su residencia definitiva en el país e, incluso, podría permanecer en la Sultana del Norte cuando decida retirarse del futbol profesional.

Gignac se convirtió en el máximo anotador en la historia de Tigres tras superar a Tomás Boy (Foto: Captura Twitter/@TUDN_MEX)

En ese sentido, negó que tras abandonar las filas de Tigres tenga la intención de regresar para ocupar algún lugar en la plantilla de jugadores o directivos en el Marsella, institución que lo llevó a brillar en el máximo circuito francés. Por el contrario, su cariño por el equipo de San Nicolás de los Garza lo inspira a continuar vinculado al futbol con un puesto de directivo.

“Para mí es importante terminar mi carrera aquí. La verdad estoy muy contento. Vamos a ver cómo me siento. No quiero terminar dando lástima en la banca y sin hacer goles. Hasta que mis piernas respondan voy a estar listo. Después de futbolista quiero aprender y si me dan la oportunidad de ser directivo en el club, no se puede explicar. Ya no me quiero ir”, llegó a declarar a TUDN en marzo de 2021.

