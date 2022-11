Canelo Álvarez vuelve a cargar en contra de Messi: “Le pego una cachetada y ya”

Canelo Álvarez espera que Messi salga a reconocer su error (Foto: Instagram/@canelo/@leomessi)

La polémica desatada por los dichos ofensivos de Saúl Canelo Álvarez hacia Lionel Messi continúa sumando capítulos. El boxeador tapatío arremetió contra La Pulga luego de que el capitán argentino pateara accidentalmente una camiseta mexicana mientras celebraba la victoria ante los aztecas en los vestuarios del Lusail Stadium.

Los mejores memes que dejó el Canelo Álvarez por las amenazas contra Lionel Messi El boxeador mexicano arremetió contra el futbolista argentino en redes sociales luego de criticar una supuesta falta de respeto contra la camiseta de la selección tricolor VER NOTA

Tras lanzar una amenaza en su cuenta de Twitter “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, el pugilista mexicano se defendió de todas las respuestas en su contra y más allá de si fue intencional o no la acción de “pisar” la playera de la Selección Nacional, el mexicano confesó que espera que Messi salga a reconocer “su error”.

Fue en una entrevista para el programa Qué importa el Mundial de Imagen Televisión, donde el boxeador tapatío dio a conocer los motivos de su enojo contra el ex FC Barcelona por mancillar un símbolo que representa a los mexicanos (aunque no sea oficial), como es la camiseta de la Selección Nacional.

“El contexto es este: con los aficionados no puedes controlarlos y pueden tirar la bandera, tirar la playera lo que sea […] Eso no lo podemos controlar, porque es un fanatismo desbordado. Pero uno, yo Saúl Álvarez, que represento a un país o a una nación, y si peleo contra un argentino no puedo agarrar su bandera y pisotearla”, comenzó.

Canelo Álvarez mantiene su postura en contra de Lionel Messi Después de amenazar al futbolista, el boxeador ha dado nuevas declaraciones en redes sociales generando mayor controversia por el supuesto gesto que tuvo en contra de la camiseta del Tri VER NOTA

El actual monarca supermediano del CMB, OMB, FIB y AMB aseguró que no “piensa en una disculpa” por parte del jugador del Paris Saint-Germain, pero espera que Messi si salga en su momento a dar la cara para reconocer “su error”.

“No es eso, no tengo necesidad de que lo diga (una disculpa). La verdad no esperó eso, ni lo voy a esperar nunca en la vida. Pero lo que yo dije es la persona que yo soy, no ando con rodeos. Siempre voy a defender mi patria, me vale m*dre […] aunque el mexicano es el peor enemigo de otro”, evocó.

La pelea de Canelo contra Messi comenzó en vía Twitter (Foto: Twitter/@Canelo)

Para finalizar su intervención, el pugilista de 32 años detalló en tono de broma sobre que le diría al referente argentino si lo tuviera enfrente, así que dejo en claro que primero trataría de que entrara en razón y si no se deja le soltaría una “cachetada” para que no vuelva a ofender a México.

“Nomás le diría lo que es: ‘la c*gaste c*brón y asúmelo y pide una disculpa’, punto y sino, le pego una put* cachetada y ya”, comentó entre risas Saúl Álvarez.

Andrés Guardado defendió a Messi de los ataques de Canelo

Las amenazas de Canelo hacia Messi causaron una ola de reacciones al rededor del Mundo, sin embargo, algunos exfutbolistas que compartieron vestuario o carrera a la par del astro argentino han salido a defender a la Pulga de las aseveraciones del pugilista tapatío, tal fue el caso del capitán del Tricolor, Andrés Guardado.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina's Lionel Messi in action with Mexico's Andres Guardado REUTERS/Molly Darlington

El principito en una entrevista con diversos medios aseguró que Álvarez no sabe la dinámica en un vestidor de fútbol, por lo que la acción de Leo era algo normal: “La ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta, sea la camiseta del equipo rival siempre es así. De hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y la mía también —porque no se grabó— pero yo también llegué y la tiré al suelo para que la lavaran”, comentó.

Canelo Álvarez, recargado: compartió un fake news de Messi y tildó de “hipócrita” al Kun Agüero El boxeador mexicano continúa lanzando duros dardos en su cuenta de Twitter VER NOTA

Para finalizar, el capitán del Tricolor confesó que la playera que tanta polémica ha generado es la suya, pues intercambió su jersey con Messi al término del partido. Además, Guardado agregó que él también tiró al suelo la camiseta de Argentina, solo que nadie grabó aquel gesto, por lo que no se habló de ello.

SEGUIR LEYENDO: