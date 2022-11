De la dolorosa burla al Dibu Martínez al contundente respaldo de Valderrama: los contrastes de la histórica derrota de Argentina ante Arabia Saudita

La crítica del Pibe Valderrama a la Selección Argentina luego de la derrota ante Arabia Saudita

La inesperada derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022 dejó mucha tela para cortar y las repercusiones llevaron a análisis y burlas, como las que llegaron desde Colombia. En este caso un referente histórico del fútbol cafetero, Carlos Javier Valderrama, fue crítico con la labor del elenco a cargo de Lionel Scaloni, pero mantiene su confianza a pesar del mal inicio del elenco Albiceleste.

El ‘Pibe’ Valderrama habló sobre las posibilidades de Argentina de ser campeón en el Mundial Qatar 2022 El exfutbolista de la selección Colombia entregó su opinión sobre el combinado ‘Albiceleste’ y afirmó que su equipo está construido para quedarse con la copa VER NOTA

“A Argentina lo conocemos, 36 partidos ganados, perdió un partido. Cuando uno juega mal, pierde. Argentina jugó mal”, afirmó el Pibe en diálogo con TyC Sports. Respecto de qué falló el equipo argentino sentenció que ”no dio dos pases seguidos, el fuerte de Argentina es el balón”.

Al ser consultado sobre si vio “tocado” a Lionel Messi, respondió que “se tocó como el equipo. No pensaron que Arabia Saudita los iba a presionar como lo hizo”. El ex 10 colombiano aseguró que “estaba mirando el partido y a los tres minutos (Arabia Saudita) le achicó. Y no se dieron cuenta o pensaron que era fácil. Pasó el tiempo y después, los goles que le anularon, se pensaron que era fácil y no fue así”.

El posteo burlándose del Dibu Martínez (@cesaralo)

Valderrama insistió que “Arabia Saudita nunca lo respetó desde que empezó el partido y (los argentinos) no se dieron cuenta qué pasó”.

El tenso momento de Lewandowski con un periodista argentino por una pregunta sobre Messi El delantero de Polonia negó supuestas críticas contra el futbolista de la Albiceleste. Ambos habían mantenido un ida y vuelta picante tras la coronación de Leo en el Balón de Oro 2021. “No tengo nada contra él”, aseguró VER NOTA

Sin embargo, el Pibe conserva la confianza en el conjunto de Scaloni: “Argentina sigue siendo mi candidata, si perdió tiene que ganar dos partidos. Mientras que tenga vida, es el candidato que tengo”.

Y les dejó un mensaje a los jugadores argentinos de cara al choque con México el próximo sábado en el que se puede definir el futuro del conjunto sudamericano en la Copa del Mundo: “Hay que levantarse. Cuando uno está en suelo se tiene que levantar. Le tocó la brava porque México jugó bien, mereció ganar. Le faltó el gol. Argentina tiene que ganar. México lo mismo. Vamos a ver un partido de clasificación”.

Qatar 2022 - Argentina 1 vs Arabia Saudita 2 - Final de partido

Por otro lado, desde su país hubo alguien que se mofó de una foto viral del arquero Emiliano Martínez, en la que se lo ve abatido, mirando cómo la pelota besa la red. El periodista César Augusto Londoño subió la imagen en su cuenta de Twitter y escribió: “No sé de quién es esta fotografía, pero es grandiosa. Si alguien sabe que me cuente para darle el crédito respectivo. De concurso. Y a ‘Dibú' Martínez, que todo bien, le envía saludos Yerry Mina”.

El exitoso debut de Luis Enrique en Twitch con un inesperado guiño para la Argentina y una espectacular audiencia récord En una iniciativa mediática que sorprendió a muchos, el entrenador de España irrumpió en las redes con soltura y ritmo. VER NOTA

La referencia del comunicador fue sobre la definición por penales en la semifinal de la Copa América 2021 disputada en Brasil. En aquel encuentro Argentina y Colombia igualaron 1-1 y llegaron a la instancia de los remates desde los doce pasos. Esa noche Dibu Martínez contuvo tres tiros y e inmortalizó el famoso “mirá como te como”. A uno de los que les dijo esa histórica frase fue a Yerry Mina, al que le agregó -antes de su remate- “vos hacete el boludo, mirá que conozco. Te gusta ser canchero. Mirá que si me la cruzás te la atajo”.

El citado periodista colombiano recibió infinidad de respuestas, muchos de ellos con la alusión a que Mina (y la selección de su país) miran la competición por TV. Este sábado la Argentina jugará la segunda fecha del Grupo C y buscará el triunfo ante México que le permita seguir con vida en la Copa del Mundo. La Albiceleste está última en la zona detrás de los aztecas y Polonia, ambos con un punto, y del lider, Arabia Saudita.

Seguir leyendo: