Demencial ataque a balazos de la barra disidente de Aldosivi en medio de una plaza repleta de gente: cuatro heridos, incluyendo un niño de 11 años

La pelea en la tribuna de Aldosivi que terminó en una venganza

Un nene de 11 años con un balazo de arma nueve milímetros en su pierna izquierda que termina siendo operado de urgencia. Tres adultos con heridas de armas de fuego en brazos y piernas. Un perro que terminó muerto porque recibió un balazo en medio del cuerpo y que según los testigos justo estaba delante de un niño de cuatro años que por eso se salvó de milagro. Todo lo que se está narrando parece salido de una serie de narcos mexicana. Pero ocurrió acá, en la Argentina, en una ciudad que dice llamarse La Feliz. Mientras muchos sueñan con ir a Mar del Plata a disfrutar del mar y sus encantos, allí la barra brava de Aldosivi tiene otros planes: dirimir su interna a sangre y fuego sin que importe el lugar o quienes queden en el medio.

Lo que ocurrió el domingo pasado y recién trascendió hoy marca que se pasaron todos los límites. Un grupo de la barra disidente del Tiburón marplatense que fue echado de la tribuna en el último partido, decidió hacer justicia por mano propia y concurrió a la plaza del Barrio Cerrito Sur donde suele reunirse la barra pero también ensaya la murga de La Pesada del Puerto, que es la expresión artística de la barra de la que participa un montón de mujeres y chicos. Pasaron en un auto cuatro encapuchados y dispararon sobre los que estaban allí. Había también jóvenes jugando al fútbol y familias disfrutando el último día de descanso laboral. La gente corrió a cubrirse y cuando pasó la ráfaga de disparos quedó el saldo. El nene herido, tres jóvenes de 20, 21 y 23 identificados como miembros de la barra oficial y lo ya relatado del perro. 48 horas después, aún no hay detenidos y sí una causa judicial que lleva adelante la UFI 7 a cargo del fiscal Leandro Arévalo.

Si bien en un primer momento se barajó la hipótesis de un enfrentamiento con barras de Alvarado, clásico rival de la ciudad con el que se disputan las paredes por las pintadas y en la semana anterior había habido por este tema un encontronazo, la Policía viró rápidamente la investigación hacia la feroz interna de la barra de Aldosivi que comenzó a gestarse este año y tuvo dos episodios previos que pusieron a todo el mundo en alerta. El primero sucedió con la quema de vehículos de los jugadores del club el 12 de agosto pasado, caso por el que están imputados dos barras de apellido Sosa que tienen peso en la facción Plaza Italia de la barra. Como este grupo creyó que el bando oficial que lidera desde hace 15 años Luis el Indio Comán le pasó el dato a la Policía para sacarse la presión y culpa de encima, a la semana fueron hasta la sede del club sabiendo que allí los iban a encontrar y hubo una pelea que terminó con una balacera y un herido de la facción oficial.

El incendio de los autos de los jugadores de Aldosivi, el primer eslabón de una sucesión de hechos inquietantes

Tras esos acontecimientos, Aldosivi jugó primero a puertas cerradas y después sólo con socios. Recién en el último partido de local, ya descendido, hubo apertura masiva a hinchas. Y justo se dio que por esos días salió de prisión un viejo barra del club, Jorge R., alias el Pelado, que estuvo detenido cinco años en el penal de Batán. Y lo primero que hizo fue armar un grupo para ir a la cancha a negociar cuotas de poder con el Indio Coman. Antes del partido contra Talleres hizo un asado en Villa Vértiz, uno de los asentamientos más duros de la zona, y de allí se fue con su gente a la cancha. Quiso negociar paravalanchas con el Indio y no hubo caso. Entonces fue y se paró igual en uno de ellos. En ese momento la gente de Coman lo agredió y uno de los secuaces del jefe, Marcos Z., le pegó hasta echarlo. El Pelado juró venganza. Y la habría concretado en el demencial ataque del domingo pasado. A tal punto la barra lo tiene como el autor del hecho, que horas más tarde pasaron por la casa de su ex mujer, le balearon el frente y le tiraron un bidón de nafta que por suerte no se encendió, caso contrario le hubieran quemado el hogar con ella adentro.

Todo parece de película. De algo que suena imposible de creer. Pero es cierto y pasa en Mar del Plata. La ciudad que se jacta de ser feliz hasta que aparece la barra de Aldosivi y riega de sangre sus calles y no parece que esto vaya a terminar.

