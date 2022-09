El rompecabezas de Ibarra de cara al duelo de Copa Argentina contra Quilmes: las ausencias confirmadas

El Xeneize se prepara para el duelo de cuartos de final (Twitter/Boca Juniors)

La posibilidad de un nuevo Superclásico en este 2022 está más latente que nunca con tanto River Plate como Boca Juniors instalados en los cuartos de final de la Copa Argentina. Si el Millonario derrota a Patronato y el Xeneize hace lo propio frente a Quilmes, se volverán a ver las caras poco tiempo después de la victoria del club de la Ribera por la mínima con gol de Darío Benedetto. Lejos de descuidar el duelo frente al Cervecero, Hugo Ibarra busca acomodar las piezas en busca de la siguiente fase.

El primero en no aparecer en el entrenamiento de este lunes fue Sergio Romero, que deberá ser operado luego de una nueva lesión en su rodilla y así confirma más que nunca la titularidad de Agustín Rossi. Además, en el arranque de la práctica no se visualizó la presencia de la dupla central titular: Marcos Rojo y Nicolás Figal. El primero en cuestión se entrenó de manera diferenciada para no arriesgar físicamente mientras que el segundo arrastra un golpe en la rodilla y todavía está tratando su traumatismo en la zona.

Dado que Frank Fabra, Luis Advíncula y Carlos Zambrano están con sus respectivas selecciones, crece la posibilidad de que el entrenador repita la misma última línea del reciente viernes en Mendoza conformada por Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda y Agustín Sandez que lograron mantener el arco en cero.

El pie de Langoni tras la patada que sufrió frente a Godoy Cruz

Otra de las incógnitas es el estado de Luca Langoni, quien sufrió un pisotón en el tobillo izquierdo y fue reemplazado. El juvenil xeneize marcó el tanto del triunfo y el diagnóstico es un traumatismo y una torcedura. Además, el doctor José Batista publicó una foto en sus redes sociales donde se ve cómo le quedó el pie al jugador: hinchado y con las marcas de los tapones del adversario son las muestras del impacto que padeció. La joya de Boca estuvo durante la mañana en kinesiología y trabaja con ganas de estar frente a Quilmes.

Dentro de las buenas noticias que recibió Ibarra en el primer entrenamiento de la semana fue las presencias de Darío Benedetto, que se recuperó de un cuadro de malestar estomacal, y Juan Ramírez, que frenó para cuidar su tobillo. Todavía resta un día más antes del viaje hacia Mendoza pero todo parece indicar que el Negro una vez más presentará una formación inédita en busca de meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo más federal del país.

