La frase de Lucas Pratto tras el triunfo de Vélez y el sugestivo posteo de su madre: “Te dieron por acabado”

Lucas Prato, una de las principales figuras de Vélez

Vélez se impuso en sus dos partidos de la serie ante Talleres de Córdoba y logró sellar su boleto a las semifinales de la Copa Libertadores. Con el boleto asegurado, Daniela Sivetti, madre de Lucas Pratto, utilizó sus redes sociales para desahogarse y realizar un sugestivo posteo.

El mensaje de la mamá del delantero envió un mensaje con destinatario indirecto pero referido a las críticas que recibió el delantero. “Hoy digo gracias, gracias, gracias. Te dieron por acabado, te bancaste TODO. Sufriste, en silencio y hablando. Todos te vimos irte y volver lesionado. Trabajaste más duro que nunca. Días amargos, pero vos NUNCA BAJASTE LOS BRAZOS. Tus huevos, tu garra y mucho más TÚ CORAZÓN, el respeto por tu profesión. El amor por lo que hacés tuvo respuesta. Te bancamos a Morir. Mi GUERRERO, NUESTRO GUERRERO. VAMOS VÉLEZ, VAMOS PRATTO, CARAJO!!!!”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

El delantero, tras no tener el espacio que anhelaba en River Plate, pasó a préstamo al Feyenoord de los Países Bajos, donde sufrió una dura lesión que lo alejó varios meses de las canchas y que hizo que los neerlandeses no hicieran uso de la opción de compra. Al no tener lugar en la consideración del Muñeco, el Oso finalmente rescindió su contrato y recaló en Vélez, donde recuperó su nivel y es una de las principales figuras del equipo que se encuentra entre los mejores cuatro del continente.

El posteo de la mamá de Lucas Pratto

“Yo estoy tranquilo porque hablé lo que tenía que hablar en su momento. No me quisieron comunicar en la cara que no iba a ser tenido en cuenta. No puedo pretender que todos se manejen como uno pretende. Con Gallardo no volví a hablar; me hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en cuenta”, declaró Pratto en julio del año pasado, una vez consumada su salida de Núñez.

El punta ahora irá por otra revancha personal, ya que en las semifinales se medirá contra Flamengo, quien se impuso en la final de la Libertadores 2019 ante River Plate. “Es un rival durísimo. Pero nosotros primero tenemos que pensar en levantar cabeza en el torneo, que el fin de semana jugamos contra el segundo del campeonato, contra Gimnasia, y cuando nos toque la semana previa a Flamengo, pensaremos en ello”, advirtió Pratto una vez finalizado el juego, dejando en claro que también apuntarán a escalar posiciones dentro de la Liga Profesional. Tras 12 jornadas solamente acumulan nueve unidades y figuran en la antepenúltima posición.

“Prácticamente no sufrimos en todo el partido, sólo con centros o jugadas que Talleres, por ser local, te lleva a tu propio arco. Pero la más clara la tuvimos nosotros y podríamos haber hecho algún gol más. Nos vamos contentos porque clasificamos a una semifinal con este club, que es muy grande”, analizó el Oso tras la victoria por 1 a 0 ante los cordobeses en el Mario Alberto Kempes. Y luego, añadió: “Creo que es la tercera o cuarta vez que llega a una semifinal. Y a nosotros nos emociona mucho, porque tenemos un plantel de muchos chicos, que quieren mucho al club y uno se emociona de llegar a una instancia tan decisiva como esta de la Copa Libertadores, el torneo continental más grande. Así que estamos felices”.

También analizó su presente en la institución de Liniers y cómo se está reencontrando con su mejor forma física: “Vélez me abrió la puerta para darme continuidad. Tengo entre 20 y 25 partidos este año y voy encontrando recién mi buena forma. Porque soy un jugador de 34 años que tengo una contextura muy grande, no soy un jugador fino, delgado, entonces necesito de los partidos”.

“Estoy contento, el entrenador me da la confianza y mis compañeros, cuando me falta la energía me aguantan, por esa juventud que tienen, así que estoy contento”, concluyó.

