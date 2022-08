Los horrores defensivos en los goles, el lapidario relato de la radio partidaria y el silencio de Ibarra: lo que dejó la dura derrota de Boca en Paraná

Los horrores defensivos de Boca Juniors en la derrota ante Patronato de Paraná

Boca Juniors sufrió una histórica derrota ante Patronato en Paraná. Por la undécima fecha de la Liga Profesional, el Xeneize cayó por 3 a 0 y acumula seis en once jornadas. Hugo Ibarra alcanzó la tercera desde que asumió como entrenador tras el despido de Sebastián Battaglia. El Negro vio a su equipo caer ante San Lorenzo, Argentinos y el Patrón, todos ellos como visitante.

El rendimiento del Xeneize fue muy bajo y sorprendió, ya que en la fecha pasada había sido muy superior a Estudiantes de La Plata en la Bombonera. Esta vez el DT no pudo repetir aquel equipo, ya que en la entrada en calor Marcos Rojo sufrió una molestia muscular y debió dejarle su lugar a Facundo Roncaglia, que debutó así con la camiseta de Boca Juniors donde surgió desde las juveniles.

Axel Rodríguez puso en ventaja a Patronato de Paraná a los 23 minutos y Alexander Sebastián Sosa aumentó a los 40′ de la misma etapa. En el complemento, Jonás Acevedo (35′) selló la goleada para un equipo entrerriano que está último en los promedios, pero aún sueña con mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Ningún jugador de Boca Juniors se salvó de las críticas tanto en las redes sociales como en las radios partidarias. Sobre todo la defensa, que cometió horrores en cada uno de los tantos recibidos. En el primero, hubo un mala salida de Advíncula y pero retroceso de parte de Roncaglia y Zambrano, quien falló un cabezazo y volvió a tener un partido para el olvido.

En el segundo, un centro que fue al corazón del área y que lo encontró a Alexander Sosa en absoluta soledad para cabecear. Otra vez, Advíncula cometió un grosero error y dejó su espalda totalmente desocupada. En el tercero, que estuvo a centímetros de ser penal, una mala cobertura del tiro libre de Acevedo, con una barrera descoordinada que permitió, con el rebote sobre Fabra, descolocar a Agustín Rossi.

Leto y Julio Pavoni, comentarista y relator del Show de Boca por Radio Splendid, no se guardaron nada tras la dura caída

Mientras en las redes sociales “traigan un DT” se volvía tendencia, más los nombres de Juan Román Riquelme y varios jugadores eran criticados, una crítica lapidaria se originaba en una de las transmisiones partidarias más legendarias. El “Show de Boca”, por Radio Splendid, tuvo un cierre con ásperos comentarios de Roberto Leto y Julio Pavoni, el relator.

“Actuación papelonesca... pobrísimo lo de Boca, un equipo sin rumbo, que bajó 10 escalones de golpe tras el partido cobn Estudiantes”, fue el primer análisis de Leto sobre el momento que atraviesa el equipo. “Los pibes que van entrando se van quemando, Boca no puede llegar a este momento. Veremos si Ibarra va a continuar, hay resultados que son muy pesados y este es uno, papelón de Boca”, continuó. Y cerró con una contundente frase: “De este partido no se salva nadie, tampoco Ibarra que no entiendo los cambios”.

Por su parte, Julio Pavoni también fue crítico con el presente: “Es un momento para tomar decisiones. Es un resultado pone DT... No soy ni chupamedias de uno, ni alcahuete de otro, no me metan en esa trampa a mí, no me meto en esa”. El relator de la campaña de Boca cerró: “Como fui elogioso en el últimop partido, soy crítico en esta. No me la agarro con el Negro (Ibarra), no es un momento para pegar, sino para tomar decisiones”.

Tras la derrota, el plantel de Boca Juniors se retiró sin hacer declaraciones. También Hugo Ibarra, que rápidamente deberá dar vuelta de página y enfocarse para el duelo del próximo sábado en la Bombonera ante Platense, por la duodécima fecha de la Liga Profesional. Cuatro días más tarde, viajará a Salta para jugar ante Agropecuario por los octavos de final de la Copa Argentina.

En absoluto silencio, así se retiró el, plantel de Boca Juniors tras la dura caída en Entre Ríos

