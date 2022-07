El estremecedor relato de un dirigente de Atlanta atacado por barras San Martín de Tucumán: “Fue una balacera impresionante”

El relato de Andrés Alaluf sobre la balacera ocurrida este viernes

Esta noche San Martín de Tucumán y Atlanta se enfrentan por la fecha 25 de la Primera Nacional. En la previa del duelo varios dirigentes y periodistas del conjunto de Villa Crespo almorzaron en la casa del presidente de una peña que el conjunto Bohemio tiene en la provincia del norte argentino y fueron atacados por barras bravas armados del elenco local.

“Nací de nuevo porque la hemos pasado mal, hay un periodista partidario de Atlanta, Alejandro Szpigiel, con una herida en la pierna izquierda que ya fue deribado al hospital”, relató a TyC Sports Andrés Turco Alaluf, quien es uno de los vocales suplentes de la institución de Villa Crespo y se desempeña como jefe de prensa, se encontraba en el lugar. “Estábamos en la vereda porque hacía mucho calor y aparecieron estos 15 animales... pero ni un animal hace una cosa así, estos 15 forajidos aparecieron disparando”.

Fueron entre siete y ocho motos las que atacaron la casa del presidente de la peña: “Empezaron a disparar al grito de, ‘Acá no se jode, aguante San Martín, de acá no se van a ir vivos’. Fue una balacera impresionante, la sacamos barata de milagro”. Además del herido de bala, el presidente de la peña fue herido por una botella en la cabeza, pero se encuentra fuera de peligro.

Alaluf dio detalles estremecedores del ataque: “Tenía la camiseta de Atlanta puesta, forcejeé con uno y me la robó, me quiso robar también el celular. Cuando me robó la camiseta, me disparó. Si me daba, hoy no estaría halando con ustedes, pensás que en ese momento se termina todo”.

Los equipos deben enfrentarse este viernes a las 21.10 y hasta el momento, pese al grave hecho ocurrido al mediodía, no hay información oficial sobre que vaya a postergarse. Además, desde la dirigencia del club San Martín informaron que desconocían que este hecho había tenido lugar y que se anoticiaron por el relato de Alaluf en la televisión. En cuanto a lo deportivo, el conjunto tucumano es escolta de Belgrano en la tabla, con 45 unidades, mientras que Atlanta suma apenas 25 puntos y está lejos de la zona de repechaje.

