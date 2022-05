Dura sanción para el joven gimnasta que se subió al podio con la “Z” que llevan pintados los tanques de Rusia en Ucrania

El gimnasta ruso Ivan Kuliak subió al podio con una letra "Z" en su pecho

Un joven gimnasta de Rusia fue sancionado con un año sin participar en competencias oficiales por lucir en el podio de una competencia desarrollada a principios de marzo una insignia asociada a la invasión de su país a Ucrania, según informó el panel disciplinario. Se trata de Ivan Kuliak, quien lució la “Z” que llevan los tanques rusos en el pecho durante la ceremonia de esta importante competencia.

La camiseta de Kuliak, quien solamente tiene 20 años, en lugar de tener una bandera de su país, tenía la letra que es utilizada como símbolo de apoyo a la invasión cuando se subió al podio junto al ucraniano Kovtun Illia, medallista de oro en la Copa del Mundo de gimnasia celebrada hace un par de meses en Doha (Qatar).

Como la “Z” ha sido pintada sobre los tanques y vehículos rusos en Ucrania, una comisión disciplinaria de la Fundación de Ética Gimnástica determinó que Kuliak violó las reglas de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), órgano regulador del deporte.

El polémico podio del gimnasta ruso Ivan Kuliak junto con un atleta ucraniano.

“El señor Kuliak no podrá participar en eventos o competencias de la FIG o federaciones miembros de la FIG durante un año a partir de la fecha de esta decisión”, indicó la comisión que impuso el castigo. Kuliak, quien dispone de 21 días para apelar el castigo, también deberá devolver su medalla de bronce y el premio de 500 francos suizos (USD 500), además de abonar USD 2.000 como contribución a los costos del procedimiento abierto en su contra.

La Fundación de Ética Gimnástica (FIG), sin embargo, absolvió a la jefa de la delegación rusa en la Copa del Mundo, Valentina Rodionenko, y el entrenador, Igor Kalabushkin. La propia Rodionenko dijo que la sanción no impediría que Kuliak entrene. “Todo está bien con él, entrena, este año pasará normalmente, nadie se dará cuenta”, minimizó.

Ivan Kuliak ha quedado suspendido por un año de todas las competencias oficiales (sportgymrus.ru)

Los gimnastas rusos y bielorrusos han sido vetados de competencias futuras como una de las sanciones por la guerra en Ucrania. ”Si las medidas de impedir a los atletas rusos competir continúan vigentes el 17 de mayo de 2023, la prohibición continuará y vencerá seis meses después del levantamiento de las medidas”, agregaron desde el panel.

Esta sanción ha sido recibida con indignación en Moscú. “Me sorprende que varias letras del alfabeto latino se incluyeran en la lista de prohibidas por la federación internacional y los organizadores del torneo en Doha. Cuando miré las normas, no vi que estuvieran incluidas en la lista de señales prohibidas. Personalmente, no veo ningún signo ofensivo, discriminatorio o nacionalista en el acto de Kuliak, al igual que todo el mundo civilizado normal no lo ve. Pero, desafortunadamente, la federación no puede hacer frente a la presión de los políticos, los magnates de las grandes empresas, la regulación de la ley o la anarquía en los deportes”, dijo Dmitry Svishchev, presidente del Comité de Deportes de la Duma Estatal Rusa.

Después de su controvertido episodio, Ivan Kuliak dijo que no se arrepiente de mostrar la “Z” en su pecho. “No le deseé nada malo a nadie, solo mostré mi posición”, se excusó. Es un discurso similar al que adoptó cuando estalló el escándalo. “Sólo quería mostrar de dónde soy, eso es todo y nada más. Este signo ‘Z’ significa ‘por la victoria’ y ‘por la paz’”, había declarado anteriormente.

SEGUIR LEYENDO: