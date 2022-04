Newell’s recibirá a San Lorenzo en la apertura de la fecha 13 de la Copa de la Liga: hora, TV y formaciones

Newell's recibe a San Lorenzo en Rosario

Desde las 20.30, Newell’s y San Lorenzo se enfrentarán en el estadio Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 13 de la Copa de la Liga. Con el arbitraje de Darío Herrera, el duelo se podrá seguir por TNT Sports.

El comienzo de la nueva jornada del fútbol de Primera División se produce este miércoles debido a que en Rosario se pondrán en marcha los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que tendrán su epicentro en el Parque Independencia.

De cara al duelo de esta noche, el conjunto que dirige Javier Sanguinetti tendrá una chance inmejorable de sumar una victoria que lo deje muy cerca de la clasificación a los cuartos de final. La Lepra suma 23 puntos, los mismos que River Plate pero con peor diferencia de gol (tiene +5 contra los +11 del conjunto de Marcelo Gallardo) y se ubica en la tercera posición de la Zona 1, con dos de ventaja sobre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín.

Luego del empate sin goles como visitante ante el puntero Racing, el combinado local podrá contar con el regreso del volante Pablo Pérez por Juan Sforza. El que no sería de la partida es el delantero Juan Manuel García, quien sufrió una molestia en el recto anterior antes del partido y en su lugar entraría el ecuatoriano Djorkaeff Reasco. Por su parte, Juan Garro sí jugaría a pesar de padecer un cuadro gripal.

Por el lado del Ciclón, continúa la crisis institucional a la espera de conocer si finalmente Marcelo Tinelli volverá como presidente del club o se llamará a elecciones. En el plano futbolístico, el equipo volvió a perder como local en la última fecha: fue 2-1 ante Patronato.

Sin chances de clasificar a los cuartos de final del torneo -suma 11 puntos en la zona-, el director técnico interino Fernando Berón tendrá que reemplazar al lateral izquierdo Nicolás Fernández Mercau, quien fuera expulsado en el último encuentro. Por su parte, el punta Adam Bareiro sufre una molestia muscular y podría ser reemplazado por un histórico como Nicolás Blandi. El caso de Ricardo Centurión es particular: hace varios días que no se entrena y en las últimas horas se hizo viral un video en el que aparece el ex Racing participando de una fiesta íntima.

Posibles formaciones

Newell’s: Iván Arboleda; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Leonel Vangioni; Pablo Pérez, Julián Fernández y Juan Sforza; Nicolás Castro; Justo Giani y Djorkaeff Reasco. DT: Javier Sanguinetti.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Agustín Giay, Federico Gattoni, Gastón Hernández, Jeremías James y Tomás Silva; Jalil Elías, Yeison Gordillo y Agustín Martegani; Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi. DT: Fernando Berón.

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 20.30

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

TV: TNT Sports

Posiciones: