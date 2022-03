Homenaje a Malvinas en la camiseta de un club de rugby del ascenso

Equipo de primera de Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General San Martín

En honor a los héroes de Malvinas, el Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General San Martín estrenará hoy en el partido amistoso que disputará con Universitario de La Plata, una camiseta con las Islas bordadas en la manga izquierda. El club que milita en la Primera B del rugby de la URBA cuenta con varios ex combatientes como socios y la idea es homenajearlos en el cuadragésimo aniversario de la guerra de Las Malvinas.

En diálogo con Infobae Roberto de León, ex jugador y ex presidente del club explica la iniciativa: “Esta camiseta se hizo para todo el plantel superior, la vamos a usar todo el torneo y posiblemente las demás divisiones juveniles también las tendrán. Lo que queremos es de alguna manera tener presencia este año que se cumplen 40 años de la gesta de Las Malvinas y se nos ocurrió que en la manga era un buen lugar para este reconocimiento. Nos sorprendió mucho porque tuvo muy buena repercusión dentro de la comunidad del club “.

No será la única actividad para honrar el aniversario, pero sí la primera en debutar junto al equipo. Luego, tienen pensadas otras acciones para abril.

El recuerdo de Malvinas en la camiseta del club donde hay varios veteranos de Malvinas. El papá de uno de los jugadores, Alberto Krogslund, fue infante de marina en las islas

Pero este no será el único homenaje que hará Liceo a los ex combatientes, Corcho, como es conocido Roberto de León dentro del club cuenta: “Tenemos veteranos de Malvinas dentro del club, algunos que fueron convocados a cubrir puestos de los que fueron movilizados y también tenemos padres de chicos que juegan en el club que también participaron en la guerra, como Alberto Krogslund que era infante de marina. La idea es que el 2 de abril que jugamos de local contra San Brendans venga la banda del Colegio Liceo Militar juntos con las autoridades para poder cantar el himno y la marcha de Las Malvinas. En general, por nuestra relación con el colegio al ser ex alumnos o ex cadetes, en alguna fecha la banda viene a un partido toca y es un día de fiesta para el club. Este año decidimos que ese día sea el 2 de abril ya que se conmemora el cuadragésimo aniversario”.

Chicas de hockey de Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General San Martin festejando el ascenso

Sobre lo deportivo el ex cadete explica: “La verdad que Liceo salió muy bien parado estos años duros de pandemia, el plantel superior es muy numeroso, hay un fuerte recambio y subió una nueva camada con muchos chicos. Te diría que es un año de transición y se está trabajando muy fuerte con el plantel técnico. El objetivo es pelear lo más arriba posible, sabemos que ascender es muy difícil pero es el sueño. En cuanto a juveniles estamos bien, pero ahí si se sufrió mucho la caída de los chicos, fue la edad que durante la pandemia más merma hubo, pero con muy buen suceso en infantiles”.

En cuanto al hockey femenino, que es el otro deporte del club, de León agrega: “En hockey las dos tiras que tenemos han experimentado ascensos en los últimos años con lo cual están muy consolidadas y estamos en pleno crecimiento, de hecho estamos armando a nivel precompetitivo una tercera tira que nos entusiasma mucho, más aún sabiendo que somos un club joven en este deporte ya que tenemos menos de 20 años”.