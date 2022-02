Martín Souto anunció que se va de TyC Sports después de 27 años: los motivos

Martín Souto en el estudio de Jugador 23, el último programa que condujo (@soutomartinoficial)

Luego de una gran trayectoria en TyC Sports, el periodista Martín Souto anunció este domingo su salida del canal deportivo y en sus redes sociales explicó por qué tomó la decisión. La novedad sorprendió en el ambiente porque se trata de uno de los referentes históricos de la señal.

“Me voy de TyC Sports. Ha sido una decisión difícil. No logramos un acuerdo en las formas para seguir. Pero es imposible que mi sensación no sea otra que el agradecimiento. Y así será siempre. De corazón. Piensen que empecé antes de que existiera el canal siendo casi un niño…”, comenzó con sus posteos en los que dio las razones de su desvinculación.

Souto, de 49 años, estuvo en la señal deportiva desde sus inicios en septiembre de 1994 cuando fue productor de “Fútbol x 2″, ciclo en el que se repetían dos partidos de la fecha y era conducido por Mariano Closs y Cristian Garófalo. En aquellos tiempos también trabajó en “Campañas”, a cargo de Gonzalo Bonadeo, que era sobre hazañas y personajes históricos.

En febrero de 1997 condujo su primer programa, “El aguante”, que se mostraba un foco más profundos de las hinchadas del fútbol argentino, con sus personajes, su color y hasta un ranking con las mejores cinco canciones. Su producción también tuvo eventos internacionales como Mundiales y algunas ediciones de la Copa América. Sobre ese producto reveló: “En 1997 propuse la idea de ‘El Aguante’. El gran José D’Amato me bancó cuando me preguntó quién iba a conducir y le dije: ‘Yo’. Éramos, con Mariano López y Pablo González (mi hermano del periodismo), tres amigos creando un programa que nos llenó de alegrías y nos cambió la vida”.

En 2002, junto a Ariel Rodríguez estuvieron a cargo de otro clásico de ese medio como “Paso a paso”, que analizaba la fecha de Primera, e incluía focos especiales como el ranking “Lírico” y el “Rústico”, dedicado a los lujos y patadas o errores, respectivamente. Con Rodríguez también condujeron “Libero”, con seguimientos tácticos y entrevistas.

“Apareció luego ‘Hay equipo’ y logré que una parte de mi sueldo fuera por jugar al fútbol. Lo mas lindo que hay ¡Y que lo televisaran! ¡Lo agradezco siempre! Compartí cancha con cientos de monstruos y gracias a la magia de la tv engañé a mas de uno que cree que juego bien a la pelota”, agregó sobre el programa cuyos asados dejaron imperdibles anécdotas de los protagonistas, que no solo fueron futbolistas, ya que también participaron otros deportistas, cantantes y diversos artistas.

Souto en uno de sus primeros copetes en El Aguante (@soutomartinoficial)

También trabajó cerca de la selección argentina y por eso cubrió partidos y eventos internacionales. Entre sus muchos logros se destaca el haberle realizado una entrevista exclusiva a Lionel Messi en su casa cuando jugaba en el Barcelona. Su última labor fue la conducción de “Jugador 23″ en 2021, un programa de debate con panelistas y que también cubrió el después de los partidos, en especial lo que transmitió el canal.

Sobre su futuro, señalo: “El desafío que se me viene es muy grande. Quizás me corra un rato de la escena para apuntar a algo mas integral. Pero amo el fútbol, el periodismo y la televisión. Y entiendo que nos estaremos viendo pronto en algún otro lado. ¡Gracias a todos!”. Uno de sus seguidores le pidió más precisiones y respondió: “Enfocado en un nuevo rol. En mi consultora. Creamos una plataforma digital para los socios de los clubes (Big Manager) con el deseo de aportar algo positivo al mundo del fútbol, el que amo. La pasión que mi viejo me transmitió de chico. Mi amor por el fútbol y por el periodismo persisten”.

En sus posteos fue contando sus labores en TyC Sports. Desde el año pasado en su cuenta de Instagram empezó a subir fotos “retro” donde recordó varias de sus participaciones. “Hice de todo. Producción, conducción, relatos, comentarios, fui cronista de mis propios informes en Paso a Paso. Aprendí mucho y enseñé otro poco. Muchos lo han valorado aunque desmemoriados hay en todos lados. Pero no hay queja aquí, solo agradecimiento. De eso se trata…”, contó en Twitter.

Además, dejó una reflexión: “Se trata de crecer. De cambiar. De aprender. De no quejarse. De no preocuparse. Mejor es ocuparse. En estos últimos años me formé también para trabajar el marketing y la comunicación en el fútbol. Y en eso estoy. Ampliando horizontes”.

Martín Souto presentando su plataforma (@soutomartinoficial)

SEGUIR LEYENDO: