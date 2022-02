Juegos Olímpicos: Así terminaron los mexicanos su participación en Beijing 2022

Mexico's flag bearer Donovan Carrillo (L) and Mexico's flag bearer Sarah Schleper lead the delegation during the opening ceremony of the Beijing 2022 Winter Olympic Games, at the National Stadium, known as the Bird's Nest, in Beijing, on February 4, 2022. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP)

La edición XXIV de los Juegos Olímpicos de Invierno llega a su fin. La ceremonia de clausura de Beijing 2022 está próxima (domingo 20 de febrero a las 05:55 horas tiempo del centro de México) y aunque todavía hay medallas por repartirse, la mayoría de disciplinas han concluido. La delegación mexicana, por su parte, ya ha terminado su participación.

La representación azteca contó con cuatro atletas: Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Rodolfo Dickson y Jonathan Soto. El medallero para México volverá a quedar en ceros, no obstante, lo hecho en tierras asiáticas ha significado un hito en el deporte nacional. Desde el boom generado por Donovan y su patinaje, hasta el récord obtenido por Schleper en el esquí.

Donovan Carrillo

El joven patinador se llevó los reflectores del país. Carrillo partió rumbo a China ya con una marca lograda, pues se convirtió en el primer mexicano en 30 años que participaría en la disciplina. Durante el evento, sólo hizo más grande ese registro. Al clasificarse a la final, fue el primero en hacerlo en toda la historia. El hecho fue reconocido por atletas, prensa e incluso, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los ritmos latinos se hicieron presente durante las dos rutinas que el jalisciense presentó durante el campeonato. En la primera de ellas, el programa corto, consiguió su lugar en la ansiada final al terminar en la posición 19 de 29. En la segunda y definitiva, el programa largo, el patinador acabo en el puesto 22.

2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 8, 2022. Donovan Carrillo of Mexico reacts after his performance. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

“Mi presentación en Beijing 2022 es la prueba de que los únicos límites nos los ponemos nosotros mismos, así que quiero invitar a todos y cada uno de los países que no son potencia en los deportes de invierno, que sueñen en grande porque sí se puede”, dijo Donovan en declaraciones posteriores.

Sarah Schleper

La esquiadora representó por segunda ocasión a México en unos Juegos de Invierno, pero en su carrera profesional fueron los sextos: un récord en la disciplina al ser la primera en lograrlo. Y es que, Schleper cuenta con doble nacionalidad: mexicana y estadounidense. En las ediciones de 1998, 2002, 2006 y 2010, fue parte de la delegación de las barras y las estrellas.

Arropada por la bandera verde, blanca y roja, Sarah participó ya en PyeonChang 2018 y ahora, en Beijing 2022, donde tuvo actividad en dos categoría del esquí alpino. En eslalon gigante femenino consiguió la posición 37, mientras que en el supergigante femenino la 35.

2022 Beijing Olympics - Alpine Skiing - Women's Super-G - National Alpine Skiing Centre, Yanqing district, Beijing, China - February 11, 2022. Sarah Schleper of Mexico celebrates after her run. REUTERS/Thomas Peter

Rodolfo Dickson

Otro representante en el esquí alpino. Dickson nació en México, pero creció y se desarrolló en Canadá. La actual edición le significó su segundo ciclo olímpico tras PyeonChang. Rudy compitió en eslalon gigante masculino y logró el puesto 35.

“Creo que había dentro de mí algo que me seguía recordando a México. Adoro todo lo que representa este país, porque mis padres siguieron hablándome de mis orígenes mexicanos. Nunca me lo ocultaron, y me encanta el apoyo que he recibido de los fanáticos mexicanos” comentó en entrevista para AP previo al torneo.

Jonathan Soto

Siguiendo los pasos de su entrenador y ex atleta olímpico Germán Madrazo, Soto finalizó la prueba de los 15 kilómetros en el esquí de fondo en la posición 94. Beiijing 2022 fueron los primeros Juegos de Invierno para el oriundo del estado de Durango.

“Orgulloso, contento, feliz, emocionado. Muchas emociones hermosas que siento de estar aquí y llegar a esta meta, a este sueño que tuve y tengo la dicha de compartir con todos. Especialmente un montón de gracias a Germán Madrazo, quien fue clave en mi éxito. Personalmente, solo no hubiera podido llegar aquí”, escribió en sus redes luego de su competencia.

2022 Beijing Olympics - Cross-Country Skiing - Men's 15km Classic - National Cross-Country Centre, Zhangjiakou, China - February 11, 2022. Jonathan Soto Moreno of Mexico in action. REUTERS/Lindsey Wasson

