Donovan Carrillo se robó el corazón de los fans en Beijing: “Es tan guapo, apasionado y juvenil”

Donovan Carrillo puso en alto el nombre de México al calificar a la final REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Donovan Carrillo fue uno de los atletas más aplaudidos a lo largo de los Juegos Olímpicos de Invierno, y aunque no se hizo de una medalla, ganó el reconocimiento y respeto de la comunidad deportiva, los fanáticos, los periodistas, y un largo etcétera, situación que sólo lo motivó a trabajar más duro para la siguiente justa deportiva.

Recordemos que Donovan Carrillo finalizó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 con una actuación histórica. Con 218.13 unidades impuso un nuevo récord en su marca personal.

Su éxito fue tal, que todos los mexicanos se unieron en una sola voz para brindarle su apoyo, pero no quedó ahí, pues internacionalmente se volvió uno de los más importantes símbolos de la competencia.

El nombre del patinador mexicano se posicionó rápidamente entre las búsquedas más recurrentes de internet la noche del 9 de febrero, cuando concluyó su rutina musicalizada por Perhaps, Sway, María y Bailar.

Donovan Carrillo tuvo una participación histórica para un mexicano REUTERS/Evgenia Novozhenina

Y a través de las redes sociales, usuarias de China dejaron claro que Donovan Carrillo les robó el corazón con su estilo, su empeño, su forma de mostrar el arte que domina, además de su galanura.

Así quedó registro en la compilación que hizo la usuaria de Facebook Gaby Xwgd, pues diversas cuentas del país donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Invierno escribieron elogios a la apariencia física de Carrillo.

Algunos de los comentarios más destacados fueron:

“Es tan guapo, apasionado y juvenil. Woo Woo”; “Es decir, la cadena de caras de donovan es absolutamente perfecta aquí en la final”; “Él es tan lindo”; “¿Tiene Instagram? Tengo muchas ganas de seguirlo”; “Es muy lindo y tiene un gran trasero”; “Me gusta mucho su estilo entusiasta y desenfrenado”.

“Era un jugador muy atractivo y fue el jugador más memorable de este torneo. Ya que son los Juegos Olímpicos, quiero que se arroje luz de esta manera a todos más allá de los atletas que ganaron medallas”, remarcó la usuaria @rosenengelleyna.

Donovan Carrillo se robó el corazón de los fans en Beijing (Foto: Facebook / @Gaby Xwgd)

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador artístico mexicano, Donovan Carrillo, debutó en las pistas olímpicas dentro del Estadio Cubierto de la Capital de China. Ahí, el atleta de 22 logró obtener una puntuación de 79.69, suficiente para clasificarse a la final y posicionarse en el tercer puesto por un largo rato.

Para la ocasión, Donovan utilizó los temas de Fleetwood Mac y Carlos Santana, Black Magic Woman y Shake It. Para la final, Carrillo utilizó un tema de Carlos Rivera con Daniel Boaventura del tema Perhaps, perhaps, perhaps, una de las múltiples adaptaciones a la original Quizás, escrita en 1947 por el cubano Osvaldo Farrés.

Por ser una demostración de largo aliento, el mexicano mezcló esta con dos canciones más, la primera interpretada por Ricky Martin, María, y la segunda Dean Martin, Sway, esta última escrita originalmente por los mexicanos Luis Demetrio y Pablo Beltrán en 1953.

Donovan Carrillo rompió su marca personal y logró grandes impresiones en la comunidad deportiva REUTERS/Toby Melville

En la final, el mexicano le puso ritmo latino al primer bloque de competidores y consiguió un puntaje de 138.44 unidades, por lo que se ubicó en el cuarto lugar momentáneo, a falta de 18 patinadores más.

Donovan tuvo una caída durante su rutina y un par de saltos anulados por tocar el hielo con las manos tras el salto, por lo que no pudo ofrecer la mejor versión de su programa, sin embargo, se retiró de la pista como uno de los mejores 22 patinadores del mundo.

SEGUIR LEYENDO: