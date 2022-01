La tajante respuesta de Pep Guardiola sobre la posible llegada de Julián Álvarez al Manchester City

El DT del Manchester City se refirió a la posible llegada del delantero de River al club británico

Una noticia sacudió por completo la calma que reinaba en el Monumental en las últimas horas. Es que el Manchester City hizo una jugosa oferta para quedarse con el pase de Julián Álvarez. Según adelantó Infobae, el Millonario está próximo a aceptar los términos propuestos por el club inglés y una impactante cifra ingresaría a sus arcas.

La oferta ronda los 27 millones y medio de dólares brutos, que tras descontarle los distintos impuestos y extras de las transacciones al club le quedaría una cifra similar a la pautada en la cláusula de rescisión del futbolista, cercana a los 20 millones de euros. En total, se espera que al Millonario le ingresen 21 millones de dólares limpios a sus arcas en una negociación histórica porque es la primera vez que el City negocia club a club con un equipo argentino.

Sin embargo, el entrenador de los Ciudadanos sorprendió con una contundente respuesta cuando le consultaron sobre la posible incorporación del goleador argentino. Luego del empate frente al Southampton (1 a 1) por la semana 23 de la Premier League, un periodista le consultó al estratega catalán sobre Julián Álvarez. “No tengo ninguna información sobre el club, nada. Ni una palabra. No sé nada”, dijo el ex DT del Barcelona.

En la misma sintonía, cuando el cronista que se encontraba en la zona mixta le preguntó si le gustaba las condiciones de la figura de La Banda, el español reiteró: “No, no tengo ninguna información”.

Vale recordar que el Manchester City es el puntal del denominado City Football Group, un holding que comprende otros clubes alrededor del planeta (Melbourne City de Australia, Montevideo City Torque de Uruguay, Lommel S.K. de Bélgica, New York City de Estados Unidos, Mumbai City de India, Troyes de Francia y Girona de España).

El cordobés viene de tener una temporada de ensueño, en la que se despachó con 24 goles y 18 asistencias en 46 encuentros. Además fue vital para levantar el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina y la Liga Profesional y fue campeón de la Copa América con la selección argentina. A inicios de este mes, Fernando Hidalgo, agente del futbolista, viajó a Europa para reunirse con distintas instituciones. En la lista de interesados aparecen otros clubes de peso, como Manchester United, Milan, Napoli, Inter y Juventus.

Si bien la noticia es reciente, en Núñez ya comenzaron a hacer averiguaciones por algunos de los delanteros que figuran desde hace un tiempo en el borrador de Marcelo Gallardo para reemplazar a la joven estrella que podría emigrar a Europa. Entre las opciones sobresalen las de Facundo Farías, la promesa de Colón, Nahuel Bustos, del Girona de España, y Valentín Castellanos, del New York City.

