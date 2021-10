La extorsión que sufre Sofía Maccari de los ladrones que le robaron la medalla que ganó con Las Leonas: “Me mandan videos”

Una de las fotos que compartió Maccari para pedir que le devuelvan la medalla (Foto: @sofimaccari)

Las Leonas realizaron una actuación brillante en los Juegos Olímpicos y terminaron subiéndose al segundo peldaño del podio detrás de una potencia como Países Bajos. Las jugadoras de la selección argentina femenina de hockey sobre césped se colgaron con orgullo esa medalla de plata como un recuerdo que tendrán por siempre de un evento histórico. Apenas unos días más tarde de ese suceso, Sofía Maccari sufrió un revés que todavía sigue abierto: un grupo de ladrones le robaron esta presea, entre otras pertenencias.

A casi un mes de ese hecho, y tras los reiterados pedidos que realizó en redes sociales para que le devuelvan esa medalla obtenida en la cita olímpica celebrada en Japón, Maccari reveló el aberrante hecho que está padeciendo durante el último tiempo. “La persona que tiene mi medalla, que encima me manda videos y fotos de mi medalla para extorsionarme, claramente no sabe lo que tiene en las manos. Y no espero que lo entienda, no soy tan ilusa. Obviamente que deseo que en algún momento se le haga un click en la cabeza, pero creo que una persona que apunta con un revólver a otra no creo que llegue a analizar la importancia de una medalla para un deportista”, relató en una entrevista con alumnos de la escuela de periodismo Deportea.

La jugadora de San Fernando había sido víctima de un violento asalto en Escobar durante los primeros días de septiembre cuando dos hombres armados le robaron el auto con todas sus pertenencias, entre las que se encontraban la medalla plateada obtenido en Tokio 2020 que portaba en ese momento porque la llevaba para mostrársela a una amiga. “Ellos me robaron los teléfonos también que los tenía ahí en el auto. Me robaron el auto, los teléfonos, bolsos y todo... El tema es que los iPhone necesitan que los desbloquees para que ellos los puedan vender. Me piden que si quiero la medalla se los desbloquee. Realmente adentro tengo cosas que no quiero que miren, fotos, cosas que no me interesa”, detalló.

Sofía Maccari con la medalla minutos después del partido con Países Bajos (@sofimac)

La Leona de 37 años, que también obtuvo la medalla de plata en Londres 2012 con el equipo femenino de hockey, reflexionó sobre los delincuentes que le quitaron sus pertenencias y este accionar que están llevando a cabo: “Creo que una persona que toma la decisión de apuntar con un revólver en la cabeza a una persona, no me da la confianza para decir ‘si yo te doy esto, vos me das la medalla’. Sería como muy tonto de mi parte. Por mas que quise: los primeros días dije chau, lo hago, me la va a dar. Pero no. Después hablando con diferentes personas, que están al tanto de todo, me dijeron no te la van a dar y quizás después pidan otra cosa. El Comité está intentando conseguirme otra y que me llegue de Japón una réplica, que obviamente no es la misma, pero a esta altura sería bienvenida”.

“Para mí es realmente muy importante y es como el reflejo de todos los recuerdos de esos días. Era una medalla que era la última, que venía después de un período que no había estado en el seleccionado, que tenía mucha carga emocional encima. Tiene como muchas cosas esa medalla. Con los días, una también se va calmando. Pasa que tengo un lugarcito ahí, con la otra, y voy mirando. Digo: ‘¡no, qué aparezca!’”.

Maccari realizó diferentes posteos en las redes sociales desde el momento del robo intentando encontrar una ayuda para que aquellos que le arrebataron la medalla se la devuelvan. “Minutos después de recibir la medalla les mandaba este video a mi familia. “Voy a ir por la vida así”... Sigo esperando que me llamen diciendo que apareció”, escribió hace dos semanas con la filmación que se realizó poco después de la final ante Países Bajos.

El posteo que había realizado días antes del robo (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: