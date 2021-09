Quién es la mente detrás de los “memes bosterizados” que son furor en las redes

"Los memes dicen cosas que no se explican con palabras", dice Acanfora

Bruno Acanfora es argentino, tiene 36 años y trabaja en publicidad desde los 21, cuando entró como trainee en Del Campo/Saatchi & Saatchi. Ahí conoció a su dupla Ariel Abramovici, con quien sigue hasta hoy, pero ahora desde Los Angeles, EEUU.

Desde su twitter “Bruno no pudo venir” sube desde hace un año sus creaciones, los “memes bosterizados” que ya circulan por todos lados y vuelven locos a miles de hinchas xeneizes. Vía DM lo fui a buscar para esta entrevista.

-¿Cómo empezaste?

-Nuestro primer trabajo fue el comercial para el mundial 2006, para CTI Móvil, el de la frase de “Haganló por todos los que no llegamos” y la música de Italia ‘90. Después pasamos a BBDO. Ahí hicimos otros comerciales populares como ‘Mago y hacha’ para Gatorade. De ahí nos llaman Sebastían Wilhelm y Maxi Anselmo para ir a Santo y la primera idea que les presentamos fue ‘Lesotho’ de Coca Cola para el Mundial del 2010, en Sudáfrica. En la Argentina tuvimos la suerte de trabajar y aprender de mucha gente talentosa, pero siempre nos picó el bichito de ir a trabajar afuera, para seguir aprendiendo.

-Y se fueron

-Sí, en 2011 nos llaman de DDB Chicago, una agencia legendaria en el mercado americano, los responsables del comercial “Whassup?” de Budweiser, por ejemplo. Pero nos costó mucho la adaptación del mercado argentino al norteamericano, sobre todo por la escala, pasar de agencias de 40/80 personas a agencias de 300/400.

Nos fuimos a Nueva York para trabajar con Javier Campopiano en FCB. De ahí pasamos a la agencia independiente Translation, donde ganamos la cuenta de la NBA con el slogan que tuvo durante varios años ‘THIS IS WHY WE PLAY’.

En 2016, Renato Fernandez nos llama para trabajar en otra agencia icónica del mercado americano, TBWA Chiat/Day. Nos contratan como Directores Creativos Globales para Gatorade. Tuvimos la suerte de conocer a Lio Messi ¡4 veces! Hicimos muchos comerciales con él, nuestros preferidos son los del mundial 2018, ‘Messi vs. Suarez’ y el corto animado “Heart of a Lio”.

-Contame alguna de Messi

-En todos los spots filmamos con un doble y un coordinador de juego con el que trabajábamos el día antes para diseñar las jugadas del comercial. Incluso los extras del equipo rival están ahí. Se practica horas y horas para sacar la jugada que dé mejor en cámara. Cada vez que Leo llega, le muestran la jugada grabada en un iPad. Después se saca la campera de entrenamiento y la hace PERFECTO en la primer toma.

-¿Y cómo surgieron los memes de Boca?

-Hace un año vi un meme en Twitter y pensé “que bueno sería si pudiese estar “Bosterizado”. Recuerdo incluso haber usado esa palabra y ahora ya quedó como un termino.

Cuando hago algo por placer me lo tomo muy en serio. Generalmente los hago después de mi día laboral para descomprimir un poco la cabeza. El 90% de los memes los hago en Photoshop, incluso los gifs, que tienen que ser retocados cuadro por cuadro. Algunos me llevan mucho tiempo. Pero cuando vi que la respuesta de la comunidad Bostera era muy buena, me emocioné.

Ya llevo más de 200 y contando. Mi objetivo es hacerlo en la máxima calidad posible, aunque sé que después terminan todos pixelados en un grupo de Whatsapp, pero ESO, para mí, es el éxito de cualquier contenido viral.

Si tengo que definir algunas ‘Categorias’ de Memes diría que están Los Monos Bosteros (en colaboración con @nachoinventado), los Memes Bosterizados (aquellos memes populares que se transforman en Bosteros), Fondo de Bokini (El mundo donde vive Bob Esponja, pero de Boca) y el Bocart (grandes clásicos del mundo del arte, Bosterizados)

-Los memes están muy de moda, ¿cómo los definís?

-Para mí son un lenguaje. Dicen cosas que no se explican con palabras. Lo que más me llamó la atención es cómo la gente los empezó a usar para fotos de perfil, algunos los imprimen para cuadritos ¡y el otro día hasta vi unas fundas de celulares!

-¿Qué ves en digital que te llame la atención?

-Al ser Director de Arte tengo una debilidad por todo lo relacionado con el diseño. Entonces, cuando veo marcas que realmente invierten en eso me da placer. Una de mis preferidas es Madre Mezcal, las cosas que hacen en Instagram Stories y en los posteos son hermosas. El estudio responsable del diseño es LAND.

Después en términos puros de entretenimientos, me encanta lo que hace Pablo Rochat. Porque se divierte. Y las marcas que lo van a buscar respetan el tipo de contenido que hace, entonces se siente orgánico.

¿Hacia dónde crees que va la publicidad?

-No creo que nadie sepa realmente. Desde que entré a trabajar en publicidad que dicen que la publicidad va a morir y lo único que hace es encontrar nuevos formatos donde manifestarse.

-¿Cómo es este momento para la industria?

-La gente estuvo encerrada un año y medio en sus casas con el teléfono en la mano. Decís algo sobre un producto o servicio y a los 5 minutos aparece en Instagram. Está todo muy Black Mirror. Eso a la gente le sorprende y al mismo tiempo la hace enojar. Es una época donde las marcas tienen que subir el estándar de comunicación. Si vas a interrumpir la vida de alguien es importante que tengas algo interesante para decir y sobre todo que tu producto pueda responder a lo que predicas.

ALGUNOS DE LOS MEMES DE ACANFORA QUE SE HICIERON VIRALES

