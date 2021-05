Con un duro testimonio, Leo Mayer afirmó que analiza el retiro: “Estoy muy cansado de que la plata no alcance”

Leo Mayer en acción (AFP).

Leonardo Mayer emitió un dura testimonio en el que reconoce que analiza su retiro por razones económicas. Fue luego de perder en la primera ronda de Roland Garros ante el neerlandés Botic van de Zandschulp por 2-6, 7-6 (4) y 6-3 y quedar eliminado en la previa del tradicional certamen francés.

Mayer, ubicado en el puesto 157 del ranking de la ATP, en diálogo con el medio Ubitennis, reconoció: “Puede ser que este haya sido mi último torneo. Tengo que llegar a casa y analizar la situación. Estoy muy cansado de correr, de jugar, de que la plata no alcance. Con mi ranking no me alcanza para traer un entrenador. Es muy complicado. Tengo que pensarlo un poco”.

“Fue uno de esos partidos increíbles que son difíciles de explicar. No entiendo cómo se me escapó porque lo estaba llevando muy bien. Jugué muy tranquilo en el inicio a pesar del frío y el viento. Logré adaptarme rápidamente, mientras él estuvo muy errático. Lamentablemente, en el match point me puse muy nervioso y en los siguientes dos games no pude jugar con normalidad por la tensión. Ya con el partido parejo él sacó la diferencia y a mí se me hizo muy cuesta a bajar seguir”, agregó.

Consultado sobre cómo lo afectó la pandemia del COVID-19, el Yacaré fue tajante. “Es muy difícil viajar. Si tuviera 20 años no volvería más a la Argentina hasta el final de la temporada, pero teniendo una familia es muy complicado. Los jugadores sudamericanos más grandes sufrimos mucho esta nueva realidad, sin embargo los más jóvenes no tuvieron tantos problemas porque tienen una vida muy simple”, aseguró el ex número 21 del mundo.

“Jugá al tenis, es la última vez que vas a jugar”, se le escuchó decir al Yacaré en algunos pasajes del partido ante Van de Zandschulp en la cancha número dos de las que se utilizan para la ronda clasificatoria.

Mayer en La Bombonera con una pequeña Ensaladera, el trofeo que se le entrega a cada jugador campeón de la Copa Davis (Prensa Boca).

El correntino, de 34 años, ya había anticipado esta posibilidad la semana anterior. “Son mis últimos torneos”, le dijo al japonés Taro Daniel tras perder en los octavos de final del Challenger de Oeiras.

Mayer es uno de los cuatro jugadores que integró la nómina del equipo argentino de Copa Davis que ganó la Ensaladera de Plata en 2016, de visitante en Croacia. Además, fue top 30, ganó dos ATP 500 y tuvo match point a Roger Federer.

Mayer debutó como profesional en 2003 y hace pocos meses fue papá de mellizos. En 2015 llegó a ser el 21 del mundo, acumuló 7 millones de dólares en premios y sus dos únicos títulos fueron en Hamburgo (en 2014 y 2017). En dobles se coronó en el ATP de Buenos Aires de 2011 con el austríaco Oliver Marach.

Sin dudas, el partido más recordado fue el que le ganó en Tecnópolis, en 2015, a Joao Souza por 7-6, 7-6, 5-7, 5-7 y 15-13 tras una maratón de casi siete horas. En esta temporada, jugando challengers y algunos ATP, ganó siete partidos y perdió nueve.

SEGUIR LEYENDO: