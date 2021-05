Qué jugadores de campo de River podrían atajar por Copa Libertadores si el club no consigue el aval de Conmebol para sumar un arquero a la lista

Marcelo Gallardo deberá armar un rompecabezas para el partido contra Independiente Santa Fe por Copa Libertadores (REUTERS/Marcelo Endelli)

En River no hay tiempo para lamentos. Tras la eliminación ante Boca por penales en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, en Núñez ahora deben centrarse en los últimos dos partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, los cuales serán clave para intentar sellar su boleto a la siguiente ronda.

El Millonario, con 6 unidades, se encuentra en la segunda posición del Grupo D, a dos del líder Fluminense. Un escalón por detrás aparecen Junior de Barranquilla (3) e Independiente Santa Fe (2). El miércoles, desde las 21, los comandados por Marcelo Gallardo recibirán al colista de la zona; pero con una gran incógnita: si no consiguen el aval de la Conmebol, el Muñeco deberá improvisar con un jugador de campo debajo de los tres palos.

River padeció un fuerte brote de coronavirus dentro de su plantel en la antesala al choque con el Xeneize. Dentro de los 15 contagiados se encuentran los cuatro arqueros del plantel profesional: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli. Las otras bajas son Agustín Palavecino, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Paulo Díaz, Bruno Zuculini, Rafael Borré, Federico Girotti, Robert Rojas y Tomás Castro Ponce.

La lista de buena fe de River para la Copa Libertadores con 32 futbolistas

Vale recordar que en su momento el Muñeco decidió confeccionar una lista de buena fe con 32 futbolistas en vez de los 50 que el ente que regula el fútbol en Sudamérica le permitía. De esta manera, los únicos que se encuentran habilitados para recibir a Independiente Santa Fe son Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana, David Martínez, Julián Álvarez, Jorge Carrascal, Alex Vigo, Lucas Beltrán, Milton Casco, Tomás Lecanda, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, José Paradela, Agustín Fontana, Felipe Peña Biafore, Gonzalo Montiel. En la nómina también se encuentra Javier Pinola y el colombiano Flabián Londoño Bedoya, pero ambos están lesionados.

Según pudo averiguar Infobae, desde la Conmebol ven “muy difícil” que se acepte una modificación en la nómina de buena fe, aunque de haber una presentación formal, la misma será evaluada. Vale destacar que mañana el plantel de River será nuevamente testeado, siguiendo los protocolos de la competencia. Si existe el pedido, algo que sucedería en las próximas horas, el mismo pasaría por la Comisión Médica, ya que el reglamento dice que el cambio debe ser por lesión. En caso de conseguir el visto bueno, al igual que como sucedió en el ámbito local, el apuntado será Alan Leonardo Díaz, quien fue la figura millonaria en el Superclásico en su debut en la máxima categoría.

Alan Leonardo Díaz fue la figura de River ante Boca (REUTERS/Marcelo Endelli)

Ante este panorama, el director técnico se enfrenta a un posible escenario de tener que improvisar en el arco con algún futbolista de los 15 que tiene a disposición. Si se tiene en cuenta lo que sucede durante los picados informales en el River Camp, los que suelen divertirse con los guantes son Enzo Pérez, Gonzalo Montiel y Milton Casco ; aunque vale aclarar que el mediocampista mendocino debió ser reemplazado en el entretiempo ante Boca por una molestia muscular y su presencia ante Independiente Santa Fe es una incógnita.

“Esperaremos qué puede pasar en los dos partidos que nos quedan. No tengo mucho para decir porque simplemente en estas 48 horas tratamos de armar el rompecabezas para el partido ante Boca. Ahora sí a pensar en lo que viene. No soy quién para decir qué es justo y qué no. Lo que sé es que estamos en una pandemia donde claramente la Conmebol nos ha dado la posibilidad de sumar 50 jugadores profesionales, que no hay, y que tenés que rellenar con amateurs que no son profesionales. La verdad no tenía mucho sentido, y sabíamos que nos podía tocar como nos tocó ahora, lamentablemente a diez días para el final del semestre. Nos queda que se recuperen bien los chicos, que tengan buena salud y que puedan volver bien. Eso es lo más importante. A quién le importa cómo voy a armar el equipo, a mí lo que me importa es que se repongan bien los chicos”, manifestó Napoleón una vez finalizado el choque ante el Xeneize.

En Núñez estudian la chance de presentar un descargo señalando el punto 3.7.5.12 del reglamento de la Copa Libertadores 2021. Ese apartado está relacionado a la “sustitución de arquero” y advierte: “Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado durante cualquier etapa de la disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido confirmada y certificada por la Comisión Médica de la CONMEBOL”. El gran interrogante en si este apartado corre también para futbolistas que contrajeron coronavirus.

