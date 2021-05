Tevez y la victoria de Boca ante River: “Nos sacamos una espina que veníamos padeciendo”

Las declaraciones de Tevez tras la clasificación ante River

Carlos Tevez analizó las alternativas que dejó el Superclásico por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El Apache, que marcó el tanto de Boca y luego anotó su penal en la tanda, declaró: “ Significa mucho esto, nos sacamos una espina que veníamos padeciendo , sabíamos que es un rival muy duro para vencer y lo hicimos en los penales. Fallamos en no liquidarlo. No le embocamos al arco, el arquerito de ellos tapó tres pelotas. Y eso hace que River se agrande y a medida que pasan los minutos te va metiendo en un arco”.

El capitán xeneize se sacó el sombrero ante la actuación brillante de Alan Díaz: “Lamentablemente tuvieron que jugar con el arquerito que me sacó dos pelotas impresionantes, lo felicité porque se lo merece. Es una situación que no fue normal, tuvo que atajar y lo hizo muy bien”.

Tras la clasificación, Tevez saboreó el triunfo y ya fijó la mente en lo que viene: “Convertir en estas instancias contra River me hace muy feliz, estoy contento porque la verdad que los chicos lo hicieron muy bien. Tenemos que estar concentrados en las dos cosas. Simplemente tenemos cuatro partidos, es comer, dormir, descansar y entrenar. Quedan cuatro finales y tenemos que ganar las cuatro”.

El gol de Tevez contra River en la Bombonera

Por último, al ser consultado por la situación que atravesó el Millonario en las horas previas (una ola de contagio masivo de coronavirus diezmó al plantel), valoró: “Son muy difíciles las circunstancias, somos los que les damos una alegría o tristeza a la gente que la está pasando muy mal. Agradezco a los médicos que hacen todo lo posible para que no fallezcan más personas”. Y cerró: “Nos toca de cerca con amigos, familia... Esta pandemia no se termina más, no se termina nunca. Hay que agradecer a los médicos, hospitales, los que están al frente de esta pandemia. Ellos son la figura de todo acá”.

Tevez celebró ante River y achicó su historial negativo personal (REUTERS/Marcelo Endelli)

· EL HISTORIAL DE TEVEZ CONTRA RIVER

Con el de hoy, Tevez jugó 20 Superclásicos oficiales con los siguientes números: ganó 5, empató 8 y perdió 7 (convirtió 4 goles). El dato es que ahora el Apache quedó 2-3 en desventaja respecto a cruces eliminatorios con el rival de toda la vida, situación que puede llegar a empardar cuando ambos equipos se midan por los octavos de final de la Copa Argentina.

LOS 24 SUPERCLÁSICOS DISPUTADOS POR CARLOS TEVEZ

1. BOCA 1-2 RIVER (Amistoso 2002) - Estadio Orange Bowl de Miami

2. RIVER 1-2 BOCA (Apertura 2002) - Monumental

3. BOCA 2-2 RIVER (Clausura 2003) - Bombonera

4. BOCA 0-1 RIVER (Clausura 2004) - Bombonera (FUE EXPULSADO)

5. BOCA 1-0 RIVER (Ida semifinales Libertadores 2004) - Bombonera

6. RIVER 2-1 BOCA (Vuelta semifinales Libertadores 2004) - Monumental (GOL Y FUE EXPULSADO)

7. RIVER 2-0 BOCA (Apertura 2004) - Monumental

8. RIVER 0-1 BOCA (Campeonato 2015) - Monumental

9. BOCA 0-1 RIVER (Amistoso 2016) - José María Minella de Mar del Plata

10. BOCA 0-1 RIVER (amistoso 2016) - Malvinas Argentinas de Mendoza

11. RIVER 0-0 BOCA (Campeonato 2016) - Monumental

12. BOCA 0-0 RIVER (Campeonato 2016) - Bombonera

13. RIVER 2-4 BOCA (Campeonato 2016/2017) - Monumental (DOS GOLES)

14. BOCA 0-1 RIVER (Amistoso 2018) - José María Minella de Mar del Plata

15. BOCA 0-2 RIVER (Supercopa Argentina 2018) - Malvinas Argentinas de Mendoza

16. BOCA 0-2 RIVER (Superliga 2018/2019) - Bombonera

17. BOCA 2-2 RIVER (Ida de la final Libertadores 2018) - Bombonera

18. RIVER 3-1 BOCA (Vuelta de la final Libertadores 2018) - Santiago Bernabéu de Madrid

19. RIVER 0-0 BOCA (Superliga 19/20) - Monumental

20. RIVER 2-0 BOCA (Ida de semifinales de Libertadores 2019) - Monumental

21. BOCA 1-0 RIVER (Vuelta de semifinales de Libertadores 2019) - Bombonera

22. BOCA 2-2 RIVER (Copa Diego Maradona) - Bombonera

23. BOCA 1-1 RIVER (Copa de la Liga Profesional) - Bombonera

24. BOCA (4) 1-1 (2) RIVER (cuartos de la Copa de la Liga Profesional) - Bombonera (GOL)

