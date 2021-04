La inusual lista de convocados con la que River buscará conseguir el pase para enfrentar a Boca en la Copa Argentina

El look de Gallardo ante Arsenal (@fotobairesarg)

Luego de dos empates 0-0 consecutivos, River apunta a un objetivo importante en el semestre: intentar acceder a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que espera Boca. Para ello, primero tendrá que derrotar a Atlético Tucumán el miércoles desde las 20.30 en el estadio Ciudad de La Plata, rebautizado Diego Maradona.

El entrenador Marcelo Gallardi dio a conocer la lista de 23 citados, que cuenta con algunas particularidades. Por ejemplo, dos ausencias de peso: Robert Rojas y Leonardo Ponzio, ambas forzadas. El paraguayo superó un desgarro en el psoas izquierdo, pero el orientador prefirió resguardarlo: todo indica que volvería a la acción el domingo frente Colón, desde las 21 y en el Monumental, por la Copa de la Liga Profesional. El mediocampista, en tanto, arrastra una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo desde la práctica del jueves pasado.

Más curiosidades: la nómina sólo cuenta con tres centrales, por lo que se supone que el Muñeco continuará con un esquema de cuatro hombres en el fondo. Además, convocó a siete delanteros. ¿Una apuesta para contar con más variantes en función de ataque para romper la anemia ofensiva? “Me volvería loco no jugar a nada. Me sacaría de lugar no tener identidad, una idea clara. Eso sí me volvería loco. Pero lo demás no. Eso me haría muy mal, no me sentiría bien claramente”, dijo en la conferencia de prensa tras el empate ante Arsenal, dando a entender que, con la esencia intacta, en algún momento los goles reaparecerán.

Por lo pronto, incorporó a los citados a Benjamín Rollheiser, mediapunta habilidoso, quien viene de participar de la gira con el seleccionado Sub 24 (jugó dos partidos ante Japón de cara a los Juegos Olímpicos), y al juvenil Lucas Beltrán, quien viene de anotar dos goles en tres partidos en Reserva.

De superar al Decano, otra vez se verán las caras River y Boca en una instancia de eliminación directa. Los últimos dos choques, por la Copa Diego Maradona y la Copa de la Liga, finalizaron empatados (2-2 y 1-1).

Los citados por Marcelo Gallardo

Arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux.

Defensores: Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Jonatan Maidana, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Milton Casco y Fabrizio Angileri.

Mediocampistas: Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, José Paradela y Agustín Palavecino.

Delanteros: Rafael Borré, Julián Álvarez, Matías Suárez, Federico Girotti, Agustín Fontana, Benjamín Rollheiser y Lucas Beltrán.

