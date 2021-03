¿Felipe Melo a Boca? El dato que se instaló en Brasil de cara a la Copa Libertadores

Felipe Melo se dio el gusto de levantar la última Libertadores con Palmeiras (REUTERS/Mauro Pimentel)

Lo que todos sabían hasta hoy es que Felipe Melo siempre fue simpatizante de Boca. El temperamental mediocampista del Palmeiras exhibió en más de una oportunidad su devoción por el club argentino, al que enfrentó en la edición 2018 de la Copa Libertadores con el Verdao. Pero nunca antes se había informado que tenía chances de llegar al Xeneize como ahora.

La periodista brasileña Milena Portella brindó una información en las redes sociales: “Boca Juniors inicia negociaciones directamente con Felipe Melo. La idea del club argentino es que el jugador no renueve su contrato con Palmeiras y llegue libre para defender al Xeneize”.

El carioca de 37 años que tuvo una dilatada trayectoria por Europa luciendo las camisetas de Mallorca, Fiorentina, Juventus e Inter, entre otros, posee vínculo con la entidad de San Pablo hasta mediados de 2021 y podría arribar en condición de libre a Boca para dar el broche de oro a su carrera profesional. Si se concretara, figuraría en la nómina azul y oro para las hipotéticas rondas finales de la Libertadores.

En el mes de junio cumplirá 38 y en lo que respecta a su actualidad deportiva hay que marcar que está en consideración del cuerpo técnico del Palmeiras dirigido por el portugués Abel Ferreira, al punto tal que tuvo el gesto de ponerlo en cancha en tiempo de descuento en la final de la pasada Libertadores ante Santos y más tarde lo utilizó en el Mundial de Clubes (ingresó 35 minutos en la derrota con Tigres de Monterrey y disputó todo el encuentro por el tercer y cuarto puesto ante Al Ahly (falló el último penal de la tanda).

Felipe Melo ya jugó en la Bombonera pero con la camiseta del Palmeiras (AP)

“Boca es una pasión que tengo desde pequeño. He visto muchos jugadores que me encantaban que jugaron en Boca. Por la mítica Bombonera, por la hinchada de Boca. Boca es una pasión de pequeño. Yo vi jugar a Riquelme, después jugué contra él en Villarreal. Después no hace falta hablar de Maradona. Después Schiavi, que pegaba unas patadas de abajo arriba así... que me encantaba”, mencionó Melo en una entrevista realizada el año pasado.

Más allá del deseo íntimo del futbolista y la información que circuló en Brasil en las últimas horas, Infobae indagó en la institución de la Ribera, desde donde desmintieron completamente que esté en carpeta su nombre. Hoy está lejos de ser una de las prioridades para el próximo mercado de pases y es posible que ni siquiera hagan un intento por él en el futuro teniendo en cuenta su edad, la cantidad de alternativas de las que dispone Miguel Ángel Russo en ese sector y el cupo de extranjeros que, en teoría, será empleado en otras posiciones.

Para completar el panorama, el propio Felipe Melo replicó el tuit del periodista brasileño Gustavo H. de Souza, quien indicó que no está negociando con Boca ni ningún otro equipo en este momento.

La periodista Milena Portella informó sobre el interés de Boca por Felipe Melo

El mensaje que fue retuiteado por la cuenta oficial de Felipe Melo: "No está negociando con ningún equipo"

