River confirmó la lista de concentrados para la final de la Supercopa ante Racing: la buena noticia para Gallardo y los hinchas

(FotoBaires)

River publicó la lista de 23 concentrados para el partido ante Racing por la Supercopa Argentina de la temporada 2019 en el flamante Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La buena noticia para Marcelo Gallardo es que podrá contar con Rafael Santos Borré, quien salió por un golpe a los diez minutos del primer tiempo contra Platense el domingo pasado, donde el Millonario se impuso por 1 a 0 en la tercera fecha de la Copa de la Liga.

Esa victoria en el Estadio Ciudad de Vicente López le costó muy cara al equipo de la Banda, ya que también en el comienzo del cotejo tuvo la baja de Javier Pinola quien sufrió la fractura del antebrazo derecho y esta tarde fue operado por Dr. Pedro Hansing. Antes del percance del ex defensor de Rosario Central, se retiró del campo de juego el mismo Borré que en el parte médico informado luego del encuentro con el Calamar figuró un “traumatismo en la cresta ilíaca derecha”. Sin embargo, esto no le impidió al atacante colombiano entrenar ayer de forma diferenciada.

En su cuenta de Twiter, el club de Núñez difundió los nombres de quienes estarán a disposición del Muñeco. Ellos son los arqueros Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux; los defensores Robert Rojas, Alex Vigo, Paulo Díaz, Jonathan Maidana, Héctor Martínez y Milton Casco; los mediocampistas Fabricio Angileri, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino, José Paradela; y los delanteros, el propio Borré, Julián Álvarez, Matías Suárez, Federico Girotti, Agustín Fontana y Lucas Beltrán.

En este contexto, una probable alineación titular sería con: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Héctor Martínez; Alex Vigo, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Fabricio Angileri; Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Napoleón buscará repetir la gloria conseguida en marzo de 2018 cuando River le ganó a Boca por 2 a 0 en la edición 2017 de la Supercopa. Aunque también el técnico Millonario supo lo que es la derrota en esta competencia por las dos caídas que tuvo en 2014 ante Huracán (partido disputado en abril de 2015) y en 2016 frente a Lanús (juego definido en 2017).

Por el lado de Racing será un partido clave para los dirigidos por Juan Antonio Pizzi, que aún no le encontró la vuelta al rendimiento de su equipo. Suma dos empates en la Copa de la Liga y el domingo en la igualdad en cero con Estudiantes sufrió la baja de su arquero Gabriel Arias quien dejó la cancha por un dolor en la zona de las costillas. No obstante, aún no está confirmado si podrá jugar o no este jueves.

River llega a esta definición por haber sido campeón de la Copa Argentina en la temporada 2018/2019 y Racing por haber conseguido la Superliga en dicho ejercicio. El partido debió haberse jugado el año pasado, pero las complicaciones con los calendarios generadas por la pandemia de COVID-19 postergaron el choque. Luego de su reprogramación, en un principio iba a disputarse en los últimos días de febrero y luego se pospuso para este jueves, que marcará el estreno oficial del estadio santiagueño.

