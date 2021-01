12 frases de Rodolfo D’Onofrio tras la eliminación de River: de su observación sobre el VAR al futuro de Gallardo

Rodolfo D'Onofrio expresó su orgullo por el rendimiento de River ante Palmeiras

River dio batalla en Brasil y, en medio de varias polémicas, quedó eliminado en la semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras. La actuación, más allá del adiós del torneo continental, será recordada por el buen nivel que mostró el combinado de Marcelo Gallardo luego de haber caído 3-0 en Avellaneda por el duelo de ida. A horas de consumarse ese hecho, el presidente del Millonario Rodolfo D’Onofrio decidió hablar sobre el tema y mostró su satisfacción por la actitud del plantel.

“El orgullo que tenemos es inmenso. Una humildad enorme del grupo. Uno se puede equivocar, pero el grupo está entero, íntegro. Es uno de los mejores equipos de Sudamérica. No me caben dudas”, expresó en diálogo con el programa ESPN F90. Si bien evitó entrar en cualquier polémica, insistió sobre lo hecho por los futbolistas en este duelo: “Lo que puedo asegurar es que como presidente siento un orgullo inmenso por el equipo y cuerpo técnico que tenemos. En la previa teníamos el convencimiento de que se podía. Demostramos que hay que saber perder en la vida, con VAR o no VAR”.

“El día de ayer lo voy a poner entre los más importantes que he vivido con un equipo de River. No sólo está ganar en Madrid o en otros momentos. También está perder de esta manera: tuvo todo el partido acorralado a un equipo brasileño. Los hinchas están orgullosos de decir que son de River y por cómo los representa este equipo. Contra Independiente cometieron errores, son humanos, pero de esos errores se vuelve cuando uno está convencido. Lo que hicieron quedará en mi memoria”, analizó sobre el rendimiento en el 2-0 sobre Palmeiras que no alcanzó para revertir la serie.

LAS FRASES DE D’ONOFRIO

• Su observación sobre el VAR: “Lo que creo como hincha es que va a tener que analizar el VAR si hay una cancha llena, gritan un gol y después de un rato lo que grité no sirve, el fútbol así es un poco raro. Siempre digo que en el rugby se consulta al VAR y no es el VAR el que llama al árbitro. No lo digo por este partido. Lo dije antes. Yo lo que creo y siento es que así el fútbol no tiene ritmo, y River necesita ritmo. Que el VAR tarde 6 o 7 minutos, cuando un equipo está tratando de llegar a un objetivo, enfría todo. El sistema hay que analizarlo muy bien. Así no es el fútbol, el fútbol es otra cosa. Yo tengo una opinión, pero respeto la decisión del árbitro: son las reglas del juego. River no va a presentar ninguna queja”.

• Aplicar el VAR como en el rugby: “Esto lo maneja la Conmebol y los árbitros que tienen la responsabilidad en Conmebol. Mi opinión es que en el fútbol se aplica un sistema que debiera ser como el de rugby, donde el árbitro consulta si tiene una duda puntual. El árbitro es el que tiene que decidir y el VAR analizar y ayudarlo en las dudas que tenga el árbitro; si no, pasa a dirigir el VAR. Esto lo dije antes, no ahora. El árbitro debe tomar las decisiones”.

Rodolfo D'Onofrio dejó su opinión sobre el VAR

• Los audios del VAR: “Siempre es interesante escucharlos, no es que me dé lo mismo, pero está claro que es un tema terminado. Lo que es válido es lo que hizo River en el campo de juego. Estoy orgulloso por la actitud y el juego que realizaron dentro del campo. Aceptemos que los jugadores pueden cometer errores, pero eso no puede cambiar el ánimo o la actitud. River demostró lo que es ayer: uno de los mejores equipos de Sudamérica y que merecía disputar la final, pero esto no es por merecimiento”.

• La polémica por el posible penal a Paulo Díaz: “De esa jugada no me di cuenta hasta que la repitieron. Eso es lo que pasa muchas veces con la televisación. Viéndola después me pareció penal. En el momento no la vi”.

• La continuidad de Gallardo: “No los quiero desilusionar, pero Gallardo siempre a esta altura del año analiza. Él tomará su decisión. Yo no lo interpreto. No tengo una intuición, sí unas ganas. Quiero que continúe, incluso después de que me vaya. Pero es una decisión personal. Él ya lo ha dicho. Tiene que hacer un análisis, un resumen. A mí me queda un año más. Gallardo es el mejor técnico de Argentina y Sudamérica, y entre los mejores del mundo. Ojalá se quede muchísimos años en River. Estoy convencido de que ya River tiene un camino a recorrer en todos sus aspectos: fútbol, instituto River, los deportes de River, la fundación. River volvió a ser River y seguirá siendo River. La humildad y grandeza, que es tener valores, es mucho más que ganar o perder un partido”.

El presidente de River se refirió a la continuidad de Marcelo Gallardo

• La charla que tendrá con Gallardo: “Con Marcelo vamos a conversar. Primero tiene que tomar una decisión. Supongamos que la decisión ya la tomó, vamos a conversar sobre lo que necesita o si algún jugador se puede llegar a ir. Hoy no llegó ninguna oferta, pero es algo que puede suceder. Llegado ese momento hablaremos con Marcelo para saber lo que necesita. No conozco el informe, pero Marcelo siempre tiene uno”.

• El mensaje que le envió tras el duelo ante Palmeiras: “A Gallardo simplemente le dejé un mensaje, en el cual lo felicitaba y le decía el orgullo que sentía. No le dije nada distinto a lo que les dije a ustedes. La emoción que sentí por la actitud de los jugadores y por dejar a River tan alto”.

• ¿Si Gallardo decide irse ahora?: “Mi deseo es que sea un problema que deba resolver la gente que venga después de mí. Ojalá que Marcelo siga en River. También entiendo al hombre, a la persona, que en determinado momento puede sentir agotamiento o necesidad de tomar otro camino. En eso no me meto, es algo humano. Yo haré todo lo posible para que continúe, pero después está la decisión personal”.

• ¿Habrá un éxodo en el plantel?: “Si me dicen si hay una oferta por los jugadores, no hay por ninguno. Yo adivinar no puedo. El fútbol argentino tiene un problema que es que hay torneos que tiran para abajo, donde no hay descensos. Los jugadores juegan torneos que no les gustan. Con el valor del dólar blue es difícil mantener jugadores de jerarquía porque sienten que pierden poder adquisitivo. Hay que asumir que esta realidad es dificilísima para los clubes. River hace un esfuerzo enorme para mantener a este plantel”.

• La salida de Lucas Pratto a Holanda: “No me sorprendió. Le llegó una oportunidad, habló con Marcelo, se lo planteó, él me lo hizo llegar a mí. Él quería una oportunidad en Europa. Llegó y está jugando, me parece bueno”.

• La contratación de refuerzos: “Para que un jugador llegue, tiene que demostrar que quiere jugar en River. Y los que están, es lo mismo. Si alguno quiere continuar su carrera como Martínez Quarta, Juan Fer o el Oso, y también lo plantea, está bien”.

• La vuelta al Monumental tras las refacciones: “Entiendo que la primera fecha que nos toque jugar de este campeonato extraño que otra vez vamos a jugar, lo haremos de local”.

