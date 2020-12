Inés Arrondo: “Todas tuvimos compañeras de equipo que abortaron en la clandestinidad”

La Secretaria de Deportes de la Nación y ex jugadora de la selección de hockey sobre césped, Inés Arrondo, dejó su postura en medio del debate que divide al país sobre la legalización del aborto. “En el deporte también somos miles de mujeres que pedimos que sea ley, que se termine la clandestinidad y la muerte para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado”, aseguró la ex Leona.

“ Todas tuvimos compañeras de equipo que abortaron, lo hicieron en la clandestinidad, pero en condiciones sanitarias adecuadas porque tenían los recursos económicos para hacerlo. ¿Y si no? ¿Qué hubiese sido de sus vidas? ”, agregó la funcionaria en declaraciones brindadas a la agencia de noticias Télam.

En este contexto, la Secretaría de Deportes, la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista y Deportistas Argentinas, el colectivo feminista de mujeres y disidencias vinculadas al deporte que apoya la campaña del aborto legal desde 2018, están unidas mientras que en el Congreso, los senadores debaten y votan la Ley del Aborto legal, seguro y gratuito que ya logró media sanción en Diputados.

Con la consigna de copar las calles y las canchas, con protocolo y el máximo cuidado posible en el contexto de pandemia, al “picadito abortero” que se repetirá en las inmediaciones del Congreso desde las 17 se le sumará la convocatoria de Deportistas y de la Colectiva por la equidad y pluralidad en el básquet, que dispuso un aro y una canchita ubicada en Rivadavia entre Montevideo y Rodríguez Peña.

“El día del debate en Diputados estuvimos acompañando y nos pareció que sería mucho más potente que esto pudiera ser polideportivo. Lo hablamos con Mónica Santino, referente de fútbol, y nos apoyó de inmediato. Las deportistas del poli no estábamos nucleadas, pero es bueno sumar fuerzas. Estamos en situaciones similares de exclusión y discriminación en nuestras disciplinas”, contó Paula Reggiardo, de la colectiva de básquet y jugadora del seleccionado argentino durante 12 años.

Por su parte, Natalia Espinosa, del colectivo Doble Cambio de vóleibol, expresó: “Desde Deportistas Argentinas surgió la convocatoria porque sabíamos que varias íbamos a estar por nuestra cuenta o con las agrupaciones de cada deporte y nos pareció mejor organizarnos. Fue una catarata de ideas, de espacios compartidos, de organización, de empuje, de seguir conociendo mujeres increíbles y empatizar”. Además, destacó: “Teníamos ganas de hacer algo todas juntas en un momento histórico para que las mujeres sigamos ganando derechos. Las deportistas decimos presente de la mejor forma que conocemos... ¡En equipo y tirando para el mismo lado!”.

“Copamos las calles. Copamos la cancha. #QueSeaLey2020 #somoslacolectiva #esahorasenado”, es la consiga en redes de la Colectiva de básquet, creada en junio en plena pandemia. “Es muy linda la movida de la canchita que armamos desde ayer para seguir impulsando y contagiando la equidad y la pluralidad”, consideró Reggiardo en su cuenta de Twitter; y subrayó que “las mujeres y disidencias en el deporte todavía estamos aletargadas”. “El disciplinamiento propio de este ámbito, la cultura del aguante, los estereotipos, la discriminación y otro montón de cosas que tenemos que soportar en el deporte son violencias y no las queremos más. Hay que crear un deporte inclusivo que dé lugar a identidades y cuerpos diversos a poder participar. Vamos por ese camino”, agregó en diálogo con Télam.

Finalmente, Guillermina Gordoa, directora nacional de Políticas de Género de la Secretaria de Deportes, afirmó que “el sueño de un deporte mejor, libre de violencias nos reunió todo el año en debates y acciones transformadoras”. “Hoy estar juntas en la lucha por el derecho al aborto es seguir construyendo una identidad colectiva comprometida con la ampliación de derechos y las necesidades de la salud pública de un país”, concluyó.

SEGUÍ LEYENDO

Racismo en el fútbol de Escocia: la Policía investiga el origen de una carta con insultos que recibió un DT

El escandaloso festejo de Almirante Brown, el club que preside un ex barra

Los abogados de los Pumas acusados por los tuits racistas explotaron contra la UAR: “Están calientes, no son el patito feo del rugby ni de la sociedad”