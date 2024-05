Por qué inicialmente Steve Jobs no estaba interesado en hacer un iPhone

Steve Jobs dudaba de la viabilidad y el éxito de un teléfono móvil desarrollado por Apple. (AP Foto/Paul Sakuma)

Desde el lanzamiento del primer iPhone, este producto se convirtió en un enorme éxito y un símbolo de innovación para Apple, es por ello que para muchos resultaría impensable considerar que Steve Jobs, fundador de la manzana mordida, fuera un férreo opositor a la idea de crear un teléfono móvil bajo el sello de esta reconocida tecnológica con sede en Cupertino.

En las etapas iniciales del desarrollo, Jobs dudaba de la viabilidad y el éxito de un celular desarrollado por su compañía, debido a que veía a los dispositivos de la época como productos poco atractivos para el consumidor promedio y no estaba convencido de que Apple pudiera hacer algo significativamente diferente.

De hecho, la travesía del iPhone, desde su concepción hasta su presentación oficial, estuvo llena de obstáculos internos, incluyendo la resistencia del mítico líder tecnológico, hasta que finalmente se materializó como el móvil que conocemos y que se convirtió además en todo en un ícono cultural en gran parte del mundo.

Qué desafíos enfrentó el desarrollo del primer iPhone

La idea de desarrollar un teléfono móvil por parte de Apple encontró una gran resistencia por parte de su icónico fundador, Steve Jobs. (AP)

A pesar de ser considerado una obra maestra de ingeniería, con más de 200 licencias y patentes asociadas, el primer iPhone no fue fácil de concebir. “Comenzó como un proyecto experimental no autorizado,” explicó Brian Merchant en su libro ‘The One Device: The Secret History of the iPhone’, destacando la tensión y contradicción entre la visión de Jobs y el ímpetu de su equipo técnico.

Es importante destacar que el rechazo inicial de Jobs derivaba de una percepción desfavorable hacia los teléfonos de ejecutivos y una insatisfacción con las interfaces de usuario de los smartphones de la época, incluso llegando a decir que daban “asco”.

Mientras que la aceptación de Jobs fue, en esencia, un “acto de fe” hacia su equipo, un reconocimiento del potencial que un smartphone de Apple podría llevar al mercado.

Cómo se logró cambiar la opinión de Jobs

Jobs veía a los dispositivos móviles de la época como productos poco atractivos para el consumidor promedio y no estaba convencido de que Apple pudiera hacer algo significativamente diferente. (REUTERS/Beck Diefenbach)

Michael Bell, figura clave en el desarrollo del iPhone y el primer Apple TV, fue muy importante para cambiar la postura de Jobs respecto al proyecto del teléfono.

Tras su experiencia en Motorola, Bell se convirtió en vicepresidente de Apple, y en un movimiento inteligente envió un correo durante la madrugada del 7 de noviembre de 2004, argumentando el potencial de un teléfono diseñado por Apple, enfatizando la importancia de una interfaz de usuario intuitiva y cautivadora.

La visión de Jobs para Apple siempre estuvo marcada por la búsqueda de innovaciones disruptivas y productos que no solo satisficieran las necesidades existentes de los consumidores, sino que también crearan nuevas categorías de productos. (EPA/MONICA M. DAVEY)

A través de prototipos y demostraciones internas, el equipo pudo mostrar a Jobs el potencial del dispositivo, incluso el magnate vio con buenos ojos la propuesta de una pantalla táctil intuitiva y la posibilidad de interactuar con el teléfono de maneras completamente nuevas.

Contrario a lo que muchos pensaban, el empresario requería de una visión tangible, algo que pudiera ver y tocar, para ser persuadido de las capacidades de un dispositivo que no solo cumpliera con las funciones de un celular, sino que además elevase la experiencia del usuario.

Por qué el iPhone se alineó con la filosofía de Jobs

La principal preocupación de Jobs respecto al iPhone era si Apple podría realmente ofrecer algo distintivamente diferente y superior a lo que ya estaba disponible en el mercado. (REUTERS/Loren Elliott)

Este enfoque en la experiencia del usuario y la interfaz de usuario logró alinearse con la pasión de Jobs por el diseño y la usabilidad, lo que finalmente lo llevó a dar su aprobación al proyecto.

“Los primeros smartphones eran robustos, pesados y horribles desde un punto de vista estético,” expresa Merchant, señalando el contraste entre los modelos preexistentes y lo que Apple pretendía lograr.

En retrospectiva, la resistencia inicial de Jobs hacia el iPhone subraya una lección fundamental en la innovación tecnológica: la importancia de superar el escepticismo interno para perseguir visiones revolucionarias.

“Aceptamos desafíos, exploramos lo desconocido y transformamos la tecnología en magia,” podría resumirse del ethos que finalmente permitió a la manzana mordida liderar el mercado con su teléfono inteligente.