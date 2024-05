Ley Bases en el Senado, en vivo: las últimas noticias sobre el debate en comisiones, minuto a minuto

Expone nuevamente en el plenario de comisiones el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo

“El Estado ya no podía seguir en el modelo anterior donde pretendía ser un Estado presente. Al no seguir emitiendo dinero, no podía seguir subsidiando de la manera que seguía subsidiando y se tuvo que priorizar la autosuficiencia económica financiera del sistema”, manifestó Rodríguez Chirillo en su exposición.