El triángulo amoroso entre un campeón del mundo, su ex esposa y una figura de la Bundesliga que sacude al fútbol de Alemania

Roman Weidenfeller, Lisa Rossenbach y Arne Maier, los protagonistas del triángulo

Roman Weidenfeller dejó su huella como arquero. Formado en el Kaiserlautern, en 2002 pasó al Borussia Dortmund, equipo en el que lució sus guantes durante 16 años y 453 partidos antes de retirarse, en 2018. Además, fue parte del plantel de la selección de Alemania que conquistó el título en el Mundial de Brasil 2014, tras vencer a Argentina en una final que llegó al tiempo extra. A los 43 años y ya lejos de la valla, en su país fue noticia por cuestiones extrafutbolísticas: es uno de los vértices del triángulo amoroso que sacude a la Bundesliga.

En noviembre de 2023, el ex guardameta anunció su separación de Lisa Rossenbach, su esposa, a quien estaba unida desde 2010. “Es verdad, ya no somos pareja. Nos hemos separado amistosamente. Desafortunadamente tuvimos que darnos cuenta de que no iba a funcionar a largo plazo. Para nosotros, nuestros dos hijos son lo primero. Como padres, por supuesto, velaremos juntos por su bienestar”, señaló el ex deportista.

En realidad, habían tenido un primer distanciamiento en 2018, coincidentemente con el final de la trayectoria en el fútbol del portero. Pero entonces llegaron a un entendimiento y se reconciliaron. Se habían casado en 2015 y un año después nació su primogénito, Leonard. Y en mayo de 2023 nació Luna, la segunda hija de ambos. Apenas seis meses después se dio la ruptura definitiva.

Lisa Rossenbach celebra con Weidenfeller el título de Alemania en el Mundial 2014 (Jean Catuffe/Getty Images)

Pues bien, según informó el diario Bild, Lisa Rossenbach habría iniciado una relación con un colega de Weidenfeller, aunque 18 años menor que el campeón del mundo (y 12 menor que su flamante novia). Se trata de Arne Maier, mediocampista del Augsburgo (25), con pasado en el Hertha Berlín y Arminia Bielefeld, y registros en los combinados juveniles teutones. La revista germana Bunte aseguró que el volante ya había hecho una demostración de amor hacia su pareja después de anotar un gol para su club en un partido contra el Colonia durante el empate 1-1 el 31 de marzo. En consecuencia, el vínculo llevaría varios meses de formación. Incluso, hay quienes sostienen que podría haberse pisado con la separación con Roman.

Maier, más allá de su carrera futbolística, había adquirido notoriedad por su relación con la influencer Melissa Deines, quien ostenta más de 600.000 seguidores en su cienta de Instagram. Tras la ruptura, la modelo se enamoró de otro futbolista, el delantero del Borussia Monchengladbach Robin Hack, y celebró el nacimiento de su primer hijo, Ameo, en noviembre.

Habrá que esperar por los próximos capítulos de la novela. Si Maier, que fue titular en el Augsburgo el sábado, cuando perdió 5-1 ante el Dortmund (justo el ex elenco de Weidenfeller), revela el vínculo a través de algún gesto concluyente en un partido de su equipo -que aún tiene chances de clasificarse a un certamen internacional de cara al período 2024/2025- o si Lisa hace público su amor en las redes sociales. Y cuál es la reacción del ex arquero ante la pareja en ciernes.