En medio de la celebración por el título de Estudiantes, Enzo Pérez se refirió a su salida de River Plate

Para Enzo Pérez este no fue un título más. El experimentado mediocampista arribó a Estudiantes de La Plata tras una tumultuosa salida de River Plate y algunos chispazos con Martín Demichelis. El ex capitán millonario fue consultado sobre este incidentes y si bien prefirió no generar polémicas, le agradeció a la familia pincha por haberlo arropado cuando no estaba pasando un buen momento.

“Traté de evitar muchas cosas y mantenerme en silencio porque siempre lo he hecho durante toda mi carrera. Mi manera de pensar y de ver las cosas es demostrarlo en el día a día y adentro de la cancha”, respondió Enzo Pérez sobre la consulta acerca de la salida de su ex club.

Y agregó: “Hoy con 38 años tuve la suerte, gracias a este gran grupo de seres humanos, Estudiantes que me da la posibilidad nuevamente de ganar otra estrella, y cuando pasó lo que pasó en diciembre que me fui de River tenía posibilidades para ir a otro lado, pero bueno acá el llamado del hombre (el DT Eduardo Domínguez) en vacaciones fue muy importante. No solo él, sino toda la comisión directiva y de la gente que quiso que hoy estuviera nuevamente acá en el club, al cual le voy a estar agradecido de por vida por estar siempre en los momentos donde a uno si le faltaba algún cariño ellos siempre estuvieron presentes”.

Por último, Enzo Pérez les pidió a los hinchas que disfruten y que este título no sea tomado a la ligera. “Hoy la gente tiene que disfrutar esto, porque no es habitual. Muchos lo toman naturalmente, pero no es así. Es un club donde está permanentemente en crecimiento y eso se ve en el día a día”.

Estudiantes de La Plata derrotó en los penaltis (4-3) a Vélez Sarsfield en la final de la Copa de la Liga tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y, además de conseguir el decimosexto título de su historia, logró la clasificación a la Copa Libertadores 2025. En un partido intenso disputado en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero ante más de 30 mil personas, Eros Mancuso puso adelante en el marcador al equipo platense en el minuto 14 y el juvenil Alejo Sarco niveló el tanteador en el 63. Ambos equipos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Damián Fernández en el Fortín en el minuto 58 y Gastón Benedetti en el Pincha en el 69.

Con esta conquista, Estudiantes alcanzó justamente a Vélez Sarsfield (11 locales y 5 internacionales) en el sexto escalón de los equipos con más títulos detrás de los denominados cinco grandes con 16 trofeos (10 locales y 6 internacionales). Para el Pincha, dirigido por Eduardo Domínguez, este trofeo es el primero luego de la Copa Argentina obtenida el año pasado siendo el más inmediato antecedente el Torneo Apertura 2010 y la Copa Libertadores 2009, ambos de la mano de Juan Sebastián Verón. En este 2024, Estudiantes había perdido 2-1 con River Plate la disputa de la Supercopa Argentina pero, apenas un mes y medio después tuvo revancha con la conquista de esta Copa de la Liga Profesional.

Para acceder a esta definición, Estudiantes había finalizado segundo en la Zona B detrás de Godoy Cruz de Mendoza para citarse en cuartos de final con Barracas Central a quién goleó 3-0 para luego vencer en semifinales a Boca Juniors por penales (3-1) luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario. La gran figura de la tarde en la final fue Matías Mansilla, que tuvo tres muy buenas intervenciones en los 90 reglamentarios y los 30 minutos de suplementario, para luego detener tres penaltis a Joaquín García, Santiago Cáseres y Álvaro Montoro.

El penal decisivo luego de los cinco iniciales en la serie de uno y uno fue para Fernando Zuqui que, tras el disparo contenido previo a Álvaro Montoro, convirtió para desatar el delirio de más de 14 mil simpatizantes platenses que llegaron hasta el Estadio Madre de Ciudad de Santiago del Estero. El partido tuvo un momento icónico y emotivo en el entretiempo cuando se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de César Luis Menotti, emblema del fútbol argentino, técnico de la Selección en la conquista del Mundial 1978 y actual Secretario de Selecciones Nacionales.