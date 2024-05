El director general del Inter Miami reveló el asombroso salto en los ingresos que generó la llegada de Messi: “Es una barbaridad”

Xavier Asensi (c), junto a Leo Messi (i) y David Beckham (d), en una foto de archivo (Inter Miami | EFE)

El Inter Miami se convirtió en uno de los equipos sensación del planeta fútbol desde que en agosto de 2023 desembarcó Lionel Messi. El delantero, de 36 años, ya cosechó un título (la Leagues cup), el primero en la historia de las Garzas, que lideran la Conferencia Este de la Major League Soccer. Y la Pulga acumula diez goles y 12 asistencias, lo que habla del show que brinda semana a semana acompañado de estrellas como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba. El último sábado, en el 6-2 ante New York Red Bull, firmó una conquista y repartió cinco pases-gol; todo un récord en la competencia.

Pero su impacto no sólo se advierte en el campo de juego. En las finanzas del equipo presidido por Jorge Mas, y que tiene a David Beckham como cara visible, también hubo un salto consecuente con el hecho de contar con el, para muchos, mejor futbolista de la historia. Así lo confirmó Xavier Asensi, Director General del club, en diálogo con la agencia EFE.

“Con la llegada de Messi, hemos pasado de tener presupuestados algo más de 60 millones a acabar facturando unos 125 o 130. Este año espero que pasemos a facturar unos 200 millones de dólares, o más. Es una barbaridad para tener un estadio temporal”, detalló. Ese crecimiento exponencial en las cifras viene de la mano de los acuerdos con grandes compañías internacionales que han vinculado su imagen con la del Inter Miami.

“Es un tema no sólo de cantidad sino de calidad. Estamos buscando esos partners que nos lleven a otro nivel. Leo te lleva a otro nivel. Pero luego también los niveles de exigencia que pides a los partners son distintos”, amplió quien supo trabajar en el Barcelona, también con el imán para las empresas que representa Messi.

Pero los ingresos no sólo los aportan las marcas. Por ejemplo, la gira que el conjunto norteamericano realizó por Centroamérica y Asia supuso un respaldo económico inédito. “Lo que el Inter Miami pueda ingresar en una gira de pretemporada está por encima de lo que ha ingresado nunca un club de fútbol profesional. Aquí hay varios factores, como que los grandes clubes europeos pueden hacer sus giras al mismo tiempo, que es en verano. Nosotros las podemos hacer cuando nadie de ese nivel puede hacerlas, que es en enero o febrero. Esto es por Leo, obviamente nosotros intentamos traccionar detrás de él en este sentido y adecuar la estructura para que esto se pueda dar, pero el 80% de cero es cero. Si no estuviera Messi esto de lo que hablamos no existiría”, se explayó.

Las 5 asistencias de Messi en la goleada de Inter Miami ante New York RB

“Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos. Es como poder decir que has visto jugar a Tiger Woods, o nadar a Michael Phelps, o correr a Usain Bolt, o ver a Michael Jordan o Tom Brady. Somos contemporáneos de algo que está pasando aquí y ahora. Cada fin de semana Estados Unidos lo tiene jugando en su liga profesional. Estamos hablando del más grande de todos los tiempos que está en activo y jugando”, buscó poner en valor lo que significa que el campeón del mundo con la selección argentina luzca la camiseta rosa desde hace casi un año.

Eso implicó que celebridades del deporte y el espectáculo se agolparan en cada presentación, tanto en el Chase Stadium como cuando el Inter Miami se presentó como visitante, para tener la chance de ver de cerca al ex Barcelona y PSG. Una vidriera aún más amplia y glamorosa, pero que requiere de cuidados especiales. “Realmente es una locura el nivel de peticiones que llegan. Usain Bolt ha venido más de una vez, fue impresionante. Desde LeBron James a todo lo que ha pasado por aquí. Es fascinante y, a la vez un orgullo; es maravilloso poder vivirlo en primera persona otra vez”, concluyó.

La Pulga concretó la remontada contra New York RB

Con información de EFE