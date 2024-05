Anya Taylor-Joy expresó sus ganas de hacer cine en español y reveló con qué figura argentina le gustaría trabajar

La actriz da a conocer sus intenciones de hacer cine en su idioma nativo. (Crédito: Prensa Escenario)

Anya Taylor-Joy ha logrado ganarse el corazón de los hispanohablantes, y en especial los argentinos, con su gran dominio al hablar español con un marcado acento del Río de la Plata. Criada en ese idioma, la actriz de Gambito de Dama nunca olvidó sus raíces y las saca a flote ni bien tiene oportunidad ante las cámaras. En esta oportunidad, la estrella logró revolucionar las redes sociales al volver a hacer referencia a su lengua, aunque en esta ocasión debido a motivos laborales.

En medio de una conferencia por el estreno de su nueva película Mad Max: Furiosa, la precuela del conocido personaje que encarnó Charlize Theron en su momento, la joven fue consultada por un periodista si tenía entre sus planes realizar una película en español. Emocionada por la posibilidad, la intérprete respondió afirmativamente: “Estoy esperando, por favor. Me gustaría hacer una película argentina, una película española, cualquiera. Quiero hablar en mi lengua”.

Sosteniendo esa misma línea, le consultaron si le gustaría trabajar con los directores Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, unas de las figuras latinoamericanas con mayor peso en Hollywood. Una vez más, Taylor-Joy dejó ver sus ganas de sumarse a una futura bajo el liderazgo de los multipremiados mexicanos. “Con los tres me gustaría. Me encanta trabajar”, señaló la actriz en la entrevista registrada por el medio mexicano Prensa Escenario.

La joven de 28 años reconociño sus intenciones de hacer cine en español (Prensa Escenario)

Pero lo que emocionó a sus fanáticos fue la mención del conocido actor Ricardo Darín, quien supo hacerse notar en el séptimo arte a nivel internacional. “Y de Argentina, ¿Con Darín?”, le consultó el periodista en esa misma rueda de prensa. Con una amplia sonrisa, la joven volvió a lucir su español rioplatense y le contestó: “Totalmente”, en un guiño al protagonista de El secreto de sus ojos.

Anya Taylor-Joy visitó México en medio de la promoción de su nueva película

La entrevista tuvo lugar en la primera visita de la actriz a suelo azteca, donde se intercambió la promoción de su último filme, donde se mete en la piel de Imperator Furiosa, con algunas visitas turísticas.

“Me encanta hacer las películas desde que fui chiquitita, entonces creo que en unas películas así, donde es tan grande, podés salir de vos misma y pensar ‘¡Wow! Esto es todo lo que quería’. Te das cuenta del sueño”, comentó en una de sus tantas apariciones ante los medios. Además, sumó su emoción por haber liderado un proyecto de tal magnitud: “Sabes que va a ser durísimo pero te va a encantar. Creo que si no fuera dura, no sé, me sentiría robada”.

La protagonista de Mad Max: Furiosa salió a recorrer algunos de los sitios emblemáticos de la ciudad de México (Instagram)

Si bien se sabía que su viaje no era con fines recreativos, la modelo logró hacerse un espacio en su apretada agenda y salió a disfrutar de algunos puntos turísticos de la ciudad de México, donde llevó a cabo sus compromisos laborales. Entre ellos se destacó el Museo de Frida Kahlo, como también el Palacio de Bellas Artes, donde realizó una sesión de fotos.

El gran dominio de Anya Taylor-Joy con el español

Pese a que a muchos los ha tomado por sorpresa, la intérprete de 28 años ha logrado hacerse notar por su hábil manejo con el idioma y su tonada rioplatense llevó a muchos a pensar que había nacido en Argentina. Sin embargo, la rubia es Florida, Estados Unidos y su acento se debe a que pasó su infancia en Buenos Aires con parte de su familia.

Luego de ser escolarizada y adaptarse a su entorno, sus padres decidieron mudarse a Inglaterra, lo cual la dejó completamente descolocada. No fue hasta dos años más tarde que aprendió inglés, ya que estuvo negada a hacerlo pese a la insistencia de sus progenitores. Fue difícil para la artista, quien tan solo era una nena cuando llegó al viejo continente, en especial porque se enfrentaba a un idioma y cultura diferente a la que acostumbraba.

“Nos mudamos a Inglaterra, y aprendí inglés (recién) cuando tenía ocho años. Era terca y quería irme a casa y no entendía Londres en absoluto. Venía de un lugar donde todo era verde y había animales en todas partes y, de repente, vine acá (Inglaterra), y dije ‘¿qué diablos está pasando?’”, reveló sobre su infancia en una entrevista al Evening Standard.