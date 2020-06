Lewis era la mitad de Alí en destreza técnica, personalidad y corazón. Sin embargo eso fue suficiente para que venciera a Tyson por nocaut en el 8° asalto. No contaremos las últimas dos derrotas contra Danny Williams (30-7-2004) ni la de Kevin Mc Bride (11-6-2005) pues ya Mike no era Tyson. Un caso similar al de Alí que perdió las últimas dos contra su ex sparring, el bueno de Larry Holmes (2-10-80 por K.O en el 10°) y Trevor Berbick (11-12-81 por puntos) cuando la artrosis y las deudas escribirían cruelmente los capítulos finales de tan bella y dramática historia.